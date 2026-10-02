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Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni yazışmaları ortaya çıktı! "Bu adamı istemiyoruz"

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, İbrahim Hacıosmanoğlu ile dikkat çekici bir yazışma tespit edildi.

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni yazışmaları ortaya çıktı! "Bu adamı istemiyoruz"
Burak Kavuncu

Türkiye, futboldaki 'hakem dosyası' soruşturmasında ortaya çıkan skandalları konuşurken; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yeni yazışmaları ifşa oldu.

İŞTE O KONUŞMA!

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu nun yeni yazışmaları ortaya çıktı! "Bu adamı istemiyoruz" 1

MHK soruşturmasında, Ertuğrul Doğan’ın belirli bir hakemi istemediği ve bu talebin İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu’ya iletildiğini gösteren yazışma tespit edildi. İşte gündem olan o konuşma:

Ferhat Gündoğdu: Başkanım; Fuat beyle konuştum. 7 kişi çalışmanın hukuksal olarak bir problem olmayacağını söyledi. Siz de kendisine bir kez daha sorarsanız sevinirim.

Ferhat Gündoğdu: İçimize kimse sızmaması için ve görüntü açısından sanırım en iyi çözüm bu… Oluşacak iş yükünü merak etmeyin ben kaldırırım işi. Yeterki içimize sızmasınlar.

Ferhat Gündoğdu: Bir de bizim camia da aç gözlü çoktur. Boşalan iki kadro için herkesi devreye sokarlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Almayacaksak en azında sezon sonuna kadar böyle götürelim.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Yetki sende başkanım

Ferhat Gündoğdu: Sağolun başkanım.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Başkanım

İbrahim Hacıosmanoğlu: Özgür Yankaya

İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu adamı istemiyoruz ne maça ne de VAR’a

İbrahim Hacıosmanoğlu: Ertuğrul attı başkanım

Ferhat Gündoğdu: Hakemin göremediği pozisyon bacak gergin olmadığı ve şiddet içermediği için sınırda bir hareket. Dolayısıyla VAR’ın karışmadığı doğru oldu.

Ferhat Gündoğdu: Bu da Konya’nın penaltı beklentisi diye eleştirebilirler ama bir vurma yok. Penaltı çok basit olurdu.

Ferhat Gündoğdu: Erman Toroğlu her iki pozisyon ile ilgili bizim gibi söyledi.

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SAVCILIKTA İFADELER ALINIYOR

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu nun yeni yazışmaları ortaya çıktı! "Bu adamı istemiyoruz" 2

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şüphelilerin savcılıkta ifadelerinin alınmasına devam edildiği bildirildi.

TFF'NİN GÖZÜ ADLİYEDEN ÇIKACAK KARARDA

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu nun yeni yazışmaları ortaya çıktı! "Bu adamı istemiyoruz" 3

Ferhat Gündoğdu hakkındaki adli sürecin, MHK'nin geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, soruşturma kapsamında verilecek kararı beklediği ve kurulun çalışmalarına kesintisiz devam etmesini istediği aktarıldı.

Özellikle 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek hakem çalışması ile önümüzdeki hafta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle MHK'nin bir an önce görev başında olması gerektiği vurgulandı.

UEFA GÖZLEMCİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu nun yeni yazışmaları ortaya çıktı! "Bu adamı istemiyoruz" 4

UEFA'nın Türkiye'deki gelişmelerle ilgili bilgi toplamak amacıyla gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öğrenildi. Avrupa futbolunun yönetim organının, yaşanan olayların ardından "Türkiye'de neler oluyor?" sorusuna yanıt aradığı ifade edildi.

Türkiye'deki hakemler dosyası ve bahis soruşturmasının yanı sıra futbol yöneticilerinin sevk süreçlerinin de UEFA'nın takibinde olduğu kaydedildi.

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