CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Eylül 2026
Göztepe, 07 Eylül 2026 tarihinde ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maçın hakemi Ümit Öztürk olacak ve taraftarlar bu önemli karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.
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