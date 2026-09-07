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CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Eylül 2026
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CANLI | Göztepe - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Eylül 2026

Göztepe, 07 Eylül 2026 tarihinde ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maçın hakemi Ümit Öztürk olacak ve taraftarlar bu önemli karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2
Stadyum ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Hakem Ümit Öztürk
Göztepe Göztepe
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Gaziantep FK Gaziantep FK

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Gaziantep FK
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