Sultanlar Şampiyon, Türkiye gururlu! Sosyal medyada gözyaşı ve coşku

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi sonrası sosyal medya adeta bayram yerine dönerken, milli oyunculara yönelik övgü ve tebrik mesajları art arda geldi.

SOSYAL MEDYA SULTANLARIN ZAFERİYLE YIKILDI

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından kullanıcılar, 3-2'lik zaferin ardından milli oyuncular için gurur ve tebrik mesajları paylaşırken, #FileninSultanları kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

"İYİ Kİ VARSINIZ FİLENİN SULTANLARI"

Millilerin zaferinin ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Paylaşımlarda özellikle oyuncuların mücadelesi ve pes etmemeleri övgü topladı.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

İtalya karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları için yapılan paylaşımlarda, takımın ortaya koyduğu karaktere dikkat çekildi. Kullanıcılar, şampiyonluğun ardından "gurur" ve "teşekkür" mesajlarıyla milli takıma destek verdi.