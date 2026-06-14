CANLI | Haiti - İskoçya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Haziran 2026

00:00 - 14 Haziran 2026

CANLI | HAİTİ - İSKOÇYA MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 14 HAZİRAN 2026



Haiti, 14 Haziran 2026'da İskoçya ile Gillette Stadium'da karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük bir öneme sahip olacak.