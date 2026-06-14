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CANLI | Haiti - İskoçya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Haziran 2026
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CANLI | Haiti - İskoçya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Haziran 2026

14 Haziran 2026'da Haiti, Gillette Stadium'da İskoçya ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçta Mustapha Ghorbal hakemlik yapacak ve futbolseverler büyük bir mücadele izleyecek.

Burak Kavuncu

00:00 - 14 Haziran 2026

CANLI | HAİTİ - İSKOÇYA MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 14 HAZİRAN 2026

CANLI | Haiti - İskoçya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Haziran 2026 1
Haiti, 14 Haziran 2026'da İskoçya ile Gillette Stadium'da karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük bir öneme sahip olacak.

00:00 - 14 Haziran 2026

CANLI | HAİTİ - İSKOÇYA MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 14 HAZİRAN 2026

CANLI | Haiti - İskoçya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 14 Haziran 2026 1
Haiti, 14 Haziran 2026'da İskoçya ile Gillette Stadium'da karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük bir öneme sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti İskoçya
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