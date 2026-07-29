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Acun Ilıcalı'nın gizemli paylaşımındaki Türk ortaya çıktı! Hull City'e yeni transfer

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada ipuçlarıyla duyurduğu transferlerden biri netleşmeye başladı. İngiliz ekibinin, Augsburg forması giyen Türk asıllı genç yıldız Mert Kömür için harekete geçtiği öne sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın gizemli paylaşımındaki Türk ortaya çıktı! Hull City'e yeni transfer
Burak Kavuncu

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Acun Ilıcalı'nın günler önce sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşımın perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Türk ve Alman bayraklarıyla işaret edilen futbolcunun, Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen 21 yaşındaki Mert Kömür olduğu iddia edildi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Acun Ilıcalı nın gizemli paylaşımındaki Türk ortaya çıktı! Hull City e yeni transfer 1

Sky'ın haberine göre Hull City, genç futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Henüz Augsburg ile resmi pazarlık masasına oturulmadığı ancak Alman kulübüne transfer ilgisinin iletildiği aktarıldı.

PAYLAŞIMDAKİ İPUCU DİKKAT ÇEKTİ

Acun Ilıcalı nın gizemli paylaşımındaki Türk ortaya çıktı! Hull City e yeni transfer 2

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda tamamlanan transferlerin ardından bayrak emojileriyle yeni hedefleri sıralamış, "TR %70" ifadesi büyük merak uyandırmıştı. Sky'da çıkan haberin ardından bu ipucunun Mert Kömür'e ait olduğu konuşulmaya başlandı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Acun Ilıcalı nın gizemli paylaşımındaki Türk ortaya çıktı! Hull City e yeni transfer 3

Almanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı futbolcu, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncu bu süreçte 2 gol atarken 4 asist üreterek dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür'ün Alman kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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