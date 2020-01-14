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  4. Canlı hayvan pazarında kar temizliği

Canlı hayvan pazarında kar temizliği

BAYBURT HABERLERİ  | 14.01.2020 08:21 | Son Güncelleme

Bayburt’ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan canlı hayvan pazarında belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtü ile kapladı.

Canlı hayvan pazarında kar temizliği

Bayburt’ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan canlı hayvan pazarında belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.
Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışının başlamasıyla Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Bir yandan şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları temizleyen ekipler bir yandan da Bayburt Belediyesine ait olan canlı hayvan pazarında kar temizliğini yaptı. Her hafta salı gününde kurulan pazarda vatandaşların zorluk yaşamaması için ekipler pazarı satışa hazır hale getirdi.
Öte yandan ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Fen İşleri Müdürlüğünce tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçiliyor.

Canlı hayvan pazarında kar temizliği

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