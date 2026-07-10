CANLI | İspanya - Belçika Canlı Maç Anlatımı

Maç önü

"EN ZOR MAÇ OLACAK..."

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente: "Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor, şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor.

Şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olacak. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur."