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CANLI | İspanya - Belçika Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | İspanya - Belçika Canlı Maç Anlatımı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi kazanan ekip, adını yarı finale yazdırarak finale giden yolda önemli bir avantaj elde edecek. İşte maça dair tüm bilgiler ve ilk 11'ler...

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşTRT 1
StadyumSoFi Stadium
HakemMichael Oliver
İspanya İspanya
1
53'
1
Belçika Belçika
30' Fabian Ruiz41' Charles De Ketelaere
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53. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSPANYA

Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Dani Olmo

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53. Dakika

KORNER | İSPANYA

İspanya takımı korner kullanacak.

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52. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSPANYA

Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Lamine Yamal

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50. Dakika

KORNER | BELÇİKA

Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

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48. Dakika

OFSAYT | İSPANYA

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Lamine Yamal

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

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45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSPANYA

Fabian Ruiz rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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45. Dakika

KORNER | İSPANYA

Alex Baena ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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45. Dakika

KORNER | İSPANYA

İspanya, Alex Baena ile köşe vuruşu kullanıyor.

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45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSPANYA

İspanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Pedro Porro tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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43. Dakika

SARI KART | İSPANYA

İspanya takımında Pau Cubarsi hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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41. Dakika

ASİST | BELÇİKA

Timothy Castagne, gol pasını veren isim.

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41. Dakika

GOL | BELÇİKA

GOL! Belçika takımında golün adı Charles De Ketelaere.

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40. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSPANYA

İspanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Lamine Yamal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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37. Dakika

OFSAYT | BELÇİKA

Hakem, orta yuvarlakta bulunan Charles De Ketelaere için ofsayt bayrağını kaldırıyor

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35. Dakika

KORNER | İSPANYA

İspanya takımı korner kullanacak.

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35. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSPANYA

Lamine Yamal tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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30. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSPANYA

Dani Olmo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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30. Dakika

GOL | İSPANYA

GOL! Fabian Ruiz İspanya takımını öne geçiren golü atıyor.

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21. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSPANYA

Lamine Yamal önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lamine Yamal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BELÇİKA

Charles De Ketelaere rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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13. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSPANYA

Alex Baena altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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10. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSPANYA

Ceza sahası içinde topla buluşan Rodri, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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3. Dakika

OFSAYT | İSPANYA

Marc Cucurella ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Maç önü

KADROLAR AÇIKLANDI !

İspanya - Belçika maçının kadroları açıklandı.

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Vanaken, Doku, De Ketelaere, Trossard.

Maç önü

"EN ZOR MAÇ OLACAK..."

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente: "Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor, şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor.

Şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olacak. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur."

CANLI | İspanya - Belçika Canlı Maç Anlatımı 1

Maç önü

"BİZ İNANIYORUZ..."

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia: "Herkes bizi elenmiş olarak görüyor ama biz kendimize inanıyoruz, başarabileceğimizi düşünüyoruz, yarı finale ulaşmak için tüm gücümüzü kullanacağız."

CANLI | İspanya - Belçika Canlı Maç Anlatımı 2

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Anahtar Kelimeler:
Belçika İspanya 2026 Dünya Kupası
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