CANLI | İspanya - Belçika Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
53. Dakika
Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Dani Olmo
53. Dakika
İspanya takımı korner kullanacak.
52. Dakika
Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Lamine Yamal
50. Dakika
Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
48. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Lamine Yamal
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
45. Dakika
Fabian Ruiz rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
45. Dakika
Alex Baena ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
45. Dakika
İspanya, Alex Baena ile köşe vuruşu kullanıyor.
45. Dakika
İspanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Pedro Porro tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
43. Dakika
İspanya takımında Pau Cubarsi hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
41. Dakika
Timothy Castagne, gol pasını veren isim.
41. Dakika
GOL! Belçika takımında golün adı Charles De Ketelaere.
40. Dakika
İspanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Lamine Yamal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
37. Dakika
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Charles De Ketelaere için ofsayt bayrağını kaldırıyor
35. Dakika
İspanya takımı korner kullanacak.
35. Dakika
Lamine Yamal tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
30. Dakika
Dani Olmo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
30. Dakika
GOL! Fabian Ruiz İspanya takımını öne geçiren golü atıyor.
21. Dakika
Lamine Yamal önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lamine Yamal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
15. Dakika
Charles De Ketelaere rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
13. Dakika
Alex Baena altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
10. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Rodri, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
3. Dakika
Marc Cucurella ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Maç önü
İspanya - Belçika maçının kadroları açıklandı.
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Vanaken, Doku, De Ketelaere, Trossard.
Maç önü
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente: "Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor, şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor.
Şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olacak. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur."
Maç önü
Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia: "Herkes bizi elenmiş olarak görüyor ama biz kendimize inanıyoruz, başarabileceğimizi düşünüyoruz, yarı finale ulaşmak için tüm gücümüzü kullanacağız."
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