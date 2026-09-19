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(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek sahasında etkileyici bir galibiyet elde etti. Eldor Shomurodov'un iki golle öne çıktığı maçta, Başakşehir'in domine ettiği anlar dikkat çekti.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2
Stadyum Başakşehir Fatih Terim
Hakem Atilla Karaoğlan
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir
4
MS
0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
9' Andreas Skov Olsen33' Eldor Shomurodov53' Davie Selke65' Eldor Shomurodov
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Andreas Skov Olsen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GENÇLERBİRLİĞİ

Ceza sahası içinde topla buluşan Prince Martor, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

KORNER | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

89. Dakika

KORNER | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Abdurrahim Dursun oyundan çıkarken Metehan Baltacı oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Tiago Gouveia oyundan çıkarken Prince Martor oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Abbosbek Fayzullaev tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Andreas Skov Olsen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OFSAYT | GENÇLERBİRLİĞİ

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Dimitrios Goutas

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ivan Brnic çıkıyor ve yerine Abbosbek Fayzullaev oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eldor Shomurodov çıkıyor ve yerine Berkay Özcan oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

OFSAYT | GENÇLERBİRLİĞİ

Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Oğulcan Ülgün

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

OFSAYT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Bertuğ Yıldırım için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OFSAYT | GENÇLERBİRLİĞİ

Thalisson Kelven ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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73. Dakika

KORNER | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Rafael Luis ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GENÇLERBİRLİĞİ

Tiago Gouveia önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Tiago Gouveia tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Davie Selke oyundan çıkarken Bertuğ Yıldırım oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

OFSAYT | GENÇLERBİRLİĞİ

Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Pedro Pereira için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OFSAYT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Ivan Brnic

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65. Dakika

ASİST | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Andreas Skov Olsen, gol pasını veren isim.

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65. Dakika

GOL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

GOL! Eldor Shomurodov tabelayı 4 - 0 olarak değiştiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Güneş çıkıyor ve yerine Jakub Kaluzinski oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Ousmane Diabate oyundan çıkarken Salih Uçan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olivier Kemen çıkıyor ve yerine Onur Ergün oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Olivier Kemen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Olivier Kemen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Bu dakikada İstanbul Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ivan Brnic

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir, Ivan Brnic ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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57. Dakika

KORNER | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, Rafael Luis ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

SARI KART | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımında Olivier Kemen, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Oğulcan Ülgün tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic ile İstanbul Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ivan Brnic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

PENALTI GOLÜ | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

GOL! Davie Selke takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Pedro Mendes oyundan çıkarken Sekou Koita oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GENÇLERBİRLİĞİ

Ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan Ülgün, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

KORNER | GENÇLERBİRLİĞİ

Pedro Pereira ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

ASİST | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

GOL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

GOL! Eldor Shomurodov ile İstanbul Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir için Ivan Brnic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

SARI KART | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımında Umut Güneş hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

SARI KART | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımında Abdurrahim Dursun, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GENÇLERBİRLİĞİ

Abdurrahim Dursun rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

26. Dakika

KORNER | GENÇLERBİRLİĞİ

Rafael Luis ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Davie Selke önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Davie Selke tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Adama Traore oyundan çıkarken Rafael Luis oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir için Michal Karbownik şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ousmane Diabate tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

KORNER | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Adama Traore tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

ASİST | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Golün asistini yapan isim Ivan Brnic.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

GOL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

GOL! Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Bu dakikada İstanbul Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Andreas Skov Olsen

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir için Andreas Skov Olsen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

18:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği maçının kadroları açıklandı.

17:00 - 19 Eylül 2026

GENÇLERBİRLİĞİ, KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 1
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

17:00 - 19 Eylül 2026

(ÖZET) İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 2
İstanbul Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın golleriyle sarı-kırmızılılar, 3-2 galip geldi.

13:00 - 19 Eylül 2026

(ÖZET) GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 3
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta Kasımpaşa, son dakikalarda Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 galip geldi.

13:00 - 19 Eylül 2026

AMED SPORTİF FAALİYETLER - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 4
Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul Başakşehir ile 13 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Yira Sor sakat, Umut Bozok cezalı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 19 Eylül 2026

EMRE BELÖZOĞLU: "FUTBOL, ANLARI ÇOK DOĞRU OYNAMANIZ GEREKEN BİR OYUN"

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 5
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Futbol anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun. Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli" dedi.

09:00 - 19 Eylül 2026

AMEDSPOR'DAN BAŞAKŞEHİR'E GOL YAĞMURU!

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 6
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Evindeki 3. maçını da kazanan Amedspor'da Gift Orban 3 golle yıldızlaşırken, Mbaye Diagne de skora katkı sağladı.

05:00 - 19 Eylül 2026

METİN DİYADİN: "ÖNE GEÇTİKTEN SONRA TOPU RAKİBE VERİP BEKLEME ALIŞKANLIĞIMIZI GİDERMEMİZ GEREKİYOR"

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 7
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Kasımpaşa müsabakasının ardından, "Öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekir. İkinci yarıda özellikle, zaten ilk yarı Kasımpaşa’nın yanılmıyorsam 2-3 tane şutu var, ikinci yarı biraz gelmeye başladılar" dedi.

05:00 - 19 Eylül 2026

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 8
İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği ile zorlu bir maçta karşılaşacak. Her iki takımda da eksiklikler mevcut. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği İstanbul Başakşehir
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