(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

09:00 - 19 Eylül 2026

EMRE BELÖZOĞLU: "FUTBOL, ANLARI ÇOK DOĞRU OYNAMANIZ GEREKEN BİR OYUN"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Futbol anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun. Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli" dedi.