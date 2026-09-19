(Özet) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Andreas Skov Olsen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
90. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Prince Martor, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.
89. Dakika
Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.
83. Dakika
Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Abdurrahim Dursun oyundan çıkarken Metehan Baltacı oyuna giren isim.
83. Dakika
Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Tiago Gouveia oyundan çıkarken Prince Martor oyuna giren isim.
82. Dakika
Abbosbek Fayzullaev tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
81. Dakika
Andreas Skov Olsen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Dimitrios Goutas
77. Dakika
İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ivan Brnic çıkıyor ve yerine Abbosbek Fayzullaev oyuna giriyor.
77. Dakika
İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eldor Shomurodov çıkıyor ve yerine Berkay Özcan oyuna giriyor.
77. Dakika
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Oğulcan Ülgün
75. Dakika
Ivan Brnic önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
74. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Bertuğ Yıldırım için ofsayt bayrağı kalkıyor.
73. Dakika
Thalisson Kelven ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
73. Dakika
Gençlerbirliği, Rafael Luis ile köşe vuruşu kullanıyor.
72. Dakika
Tiago Gouveia önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Tiago Gouveia tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
69. Dakika
İstanbul Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Davie Selke oyundan çıkarken Bertuğ Yıldırım oyuna giren isim.
68. Dakika
Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Pedro Pereira için ofsayt bayrağı kalkıyor.
66. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Ivan Brnic
65. Dakika
Andreas Skov Olsen, gol pasını veren isim.
65. Dakika
GOL! Eldor Shomurodov tabelayı 4 - 0 olarak değiştiriyor.
62. Dakika
İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Güneş çıkıyor ve yerine Jakub Kaluzinski oyuna giriyor.
62. Dakika
Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Ousmane Diabate oyundan çıkarken Salih Uçan oyuna giren isim.
62. Dakika
İstanbul Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Olivier Kemen çıkıyor ve yerine Onur Ergün oyuna giriyor.
62. Dakika
Olivier Kemen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Olivier Kemen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
62. Dakika
Bu dakikada İstanbul Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ivan Brnic
61. Dakika
İstanbul Başakşehir, Ivan Brnic ile köşe vuruşu kullanıyor.
60. Dakika
Ivan Brnic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
57. Dakika
Gençlerbirliği, Rafael Luis ile köşe vuruşu kullanıyor.
57. Dakika
İstanbul Başakşehir takımında Olivier Kemen, sarı kart görüyor.
57. Dakika
Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Oğulcan Ülgün tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
55. Dakika
Ivan Brnic ile İstanbul Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
54. Dakika
İstanbul Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ivan Brnic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
53. Dakika
GOL! Davie Selke takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.
46. Dakika
Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Pedro Mendes oyundan çıkarken Sekou Koita oyuna giren isim.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan Ülgün, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
42. Dakika
Pedro Pereira ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
33. Dakika
Ivan Brnic, gol pasını veren isim.
33. Dakika
GOL! Eldor Shomurodov ile İstanbul Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.
30. Dakika
İstanbul Başakşehir için Ivan Brnic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
28. Dakika
İstanbul Başakşehir takımında Umut Güneş hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
26. Dakika
Gençlerbirliği takımında Abdurrahim Dursun, sarı kart görüyor.
26. Dakika
Abdurrahim Dursun rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
26. Dakika
Rafael Luis ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
22. Dakika
Davie Selke önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Davie Selke tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
24. Dakika
Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Adama Traore oyundan çıkarken Rafael Luis oyuna giren isim.
21. Dakika
Ivan Brnic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
22. Dakika
İstanbul Başakşehir için Michal Karbownik şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
18. Dakika
Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ousmane Diabate tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
17. Dakika
Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.
17. Dakika
Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Adama Traore tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
9. Dakika
Golün asistini yapan isim Ivan Brnic.
9. Dakika
GOL! Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
7. Dakika
İstanbul Başakşehir takımı korner kullanacak.
6. Dakika
Bu dakikada İstanbul Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Andreas Skov Olsen
6. Dakika
İstanbul Başakşehir için Andreas Skov Olsen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
18:59
İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği maçının kadroları açıklandı.
17:00 - 19 Eylül 2026
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
17:00 - 19 Eylül 2026
İstanbul Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara'nın golleriyle sarı-kırmızılılar, 3-2 galip geldi.
13:00 - 19 Eylül 2026
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta Kasımpaşa, son dakikalarda Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 galip geldi.
13:00 - 19 Eylül 2026
Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul Başakşehir ile 13 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Yira Sor sakat, Umut Bozok cezalı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 19 Eylül 2026
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Futbol anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun. Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli" dedi.
09:00 - 19 Eylül 2026
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Evindeki 3. maçını da kazanan Amedspor'da Gift Orban 3 golle yıldızlaşırken, Mbaye Diagne de skora katkı sağladı.
05:00 - 19 Eylül 2026
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Kasımpaşa müsabakasının ardından, "Öne geçtikten sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığımızı gidermemiz gerekir. İkinci yarıda özellikle, zaten ilk yarı Kasımpaşa’nın yanılmıyorsam 2-3 tane şutu var, ikinci yarı biraz gelmeye başladılar" dedi.
05:00 - 19 Eylül 2026
İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği ile zorlu bir maçta karşılaşacak. Her iki takımda da eksiklikler mevcut. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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