SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa

Emre Belözoğlu: "Geçen sezon ile bu sene arasındaki farkımız dinamizmimiz"

Milli takım arasına namağlup giren Kasımpaşa’da teknik direktör Emre Belözoğlu, geçen sezon ile aralarındaki farkı, "Geçen sene ile bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz, daha hızlı, ofansta, defansta yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim" dedi.

Emre Belözoğlu: "Geçen sezon ile bu sene arasındaki farkımız dinamizmimiz"
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve milli takım arasına namağlup girdi. Mücadele sonrası basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu, "Oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. İlk 10 dakikalık periyot bizim için iyi değildi. Sonrasında bizim adımıza işler fena gitmedi. İkinci yarıda da çok iyi başladık. Lig çok zor. Sezon başı kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümüzde geldiğimiz nokta memnuniyet verici. Ne olursa olsun çok memnunum. Oyuncularımı emeklerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

"FARK DİNAMİZMİMİZ"

Geçen sezondan farklarını da değerlendiren Emre Belözoğlu, "Daha genç, daha dinamik bir takım var. Özellikle ön alan baskılarını planlı yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene. Geçen sene birazcık daha biz geldiğimizde düşük puanda olan, iç saha galibiyeti olmayan bir takımdık biz. Yani yaklaşık o dönemde ilk 2-3 hafta iç saha maçından sonra toparladık ve geçen hafta dile getirmiştim, hazırlık maçları da dahil 20-22. maçı buldu. 4 tane mağlubiyetimiz var, yani bence bir ivmelenme var takımda. Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında uzun süre top oynamayan oyuncularla bir karar alarak yolumuza devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye, öyle düşünürsek. Ama geçen sene de lig çok zordu, bu sene de lig galibiyetler, mağlubiyetler olmadan yola devam etmek böylesine genç oyuncular için değerli ve önemli. Geçen sene ile bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz, daha hızlı, ofansta, defansta yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vincenzo Montella, Kasımpaşa - Konyaspor maçını takip ettiVincenzo Montella, Kasımpaşa - Konyaspor maçını takip etti
Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk! Kasımpaşa ile Konyaspor...Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk! Kasımpaşa ile Konyaspor...
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.