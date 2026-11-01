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CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

Başakşehir ile Samsunspor, Süper Lig'de kritik bir mücadelede kozlarını paylaşıyor. Üç puan için sahaya çıkan iki takımın karşılaşmasındaki goller, önemli pozisyonlar ve tüm gelişmeleri CANLI maç anlatımıyla anbean takip edebilirsiniz.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2
Stadyum Başakşehir Fatih Terim
Hakem Ozan Ergün
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir
3
72'
1
Samsunspor Samsunspor
10' Eldor Shomurodov25' Andreas Skov Olsen41' Emin Bayram22' Tanguy Coulibaly
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71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Elliot Watt çıkıyor ve yerine Samed Onur oyuna giriyor.

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71. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir, Jakub Kaluzinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Antoine Sekongo çıkıyor ve yerine Jaures Assoumou oyuna giriyor.

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69. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Eldor Shomurodov altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Bertuğ Yıldırım altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Davie Selke oyundan çıkarken Bertuğ Yıldırım oyuna giren isim.

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67. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Davie Selke altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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64. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Elayis Tavsan ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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57. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımı korner kullanacak.

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55. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Eldor Shomurodov rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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55. Dakika

OFSAYT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ceza saha içinde topla buluşan Davie Selke için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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54. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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54. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Rakip sahanın ilk metrelerinde Elayis Tavsan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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52. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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49. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Bu dakikada İstanbul Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Andreas Skov Olsen

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Gabriele Guarino oyundan çıkarken Elayis Tavsan oyuna giren isim.

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45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Mohamed Bayo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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45. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Elliot Watt ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Mohamed Bayo rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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45. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Rakip ceza sahası önünde Mohamed Bayo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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41. Dakika

ASİST | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Golün asistini yapan isim Jakub Kaluzinski.

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41. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir, Jakub Kaluzinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Saba Kharebashvili, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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41. Dakika

GOL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

GOL! Emin Bayram ile İstanbul Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

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33. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımı korner kullanacak.

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29. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Ivan Brnic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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25. Dakika

ASİST | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Golün asistini yapan isim Saba Kharebashvili.

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25. Dakika

GOL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

GOL! Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

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22. Dakika

ASİST | SAMSUNSPOR

Mohamed Bayo, gol pasını veren isim.

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22. Dakika

GOL | SAMSUNSPOR

GOL! Samsunspor takımında golün adı Tanguy Coulibaly.

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21. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Mohamed Bayo

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20. Dakika

OFSAYT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Davie Selke

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17. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Ceza sahası içinde sol çaprazda bulunan Logi Tomasson için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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15. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Celil Yüksel oyundan çıkarken Oskar Öhlenschlaeger oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı Celil Yüksel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Celil Yüksel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Strahinja Erakovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Elliot Watt

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Elliot Watt ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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10. Dakika

ASİST | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Golün asistini yapan isim Ivan Brnic.

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12. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SAMSUNSPOR

Mohamed Bayo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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10. Dakika

GOL | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

GOL! Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

KORNER | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir, Ivan Brnic ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

İSABETLİ ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir için Ivan Brnic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

SARI KART | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında Antoine Sekongo, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

2. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Michal Karbownik tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

14:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

İstanbul Başakşehir - Samsunspor maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 01 Kasım 2026

NENAD BJELİCA: "BU ZOR DURUMDAN ÇIKACAĞIZ"

CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı 1
Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ilk defa kötü bir gidişatta olan takımın başına gelmediğini ve bu zor durumdan çıkacaklarına emin olduklarını söyledi.

13:00 - 01 Kasım 2026

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı 2
Beşiktaş, İstanbul Başakşehir ile 26 Ekim 2026'da karşı karşıya gelecek. İki takımın da ligdeki son performansları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 01 Kasım 2026

(ÖZET) SAMSUNSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı 3
Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 geride olduğu maçta son anlarında dengeyi sağlamak için mücadele etti, ancak gol bulamadı.

09:00 - 01 Kasım 2026

BEŞİKTAŞ GÜMBÜR GÜMBÜR! DERBİ HAFTASINDA BAŞAKEHİR'İ GEÇTİ

CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı 4
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir galibiyet alarak moral depoladı.

05:00 - 01 Kasım 2026

FUAT ÇAPA: "SAMSUNSPOR GEREKİRSE DEVRE ARASINDA YENİ BİR TAKIM KURAR"

CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı 5
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, devre arasında mutlaka transfer yapacaklarını belirterek, "Gerekirse yeni bir takım kurarız. Ekonomik anlamda güçlüyüz. Ben geçmişte iki defa istifa ettim ama kabul görmedi. Şu anda da istifa edip, gitmek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu takımı biz kurduk. Bu takımı tekrar düzlüğe çıkarmamız gerekiyor" dedi.

05:00 - 01 Kasım 2026

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı 6
İstanbul Başakşehir, Samsunspor ile Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak. İki takımın son durumları ve eksikliklerini haberimizde bulabilirsiniz. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
16:00 72'
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir
3 - 1
Samsunspor Samsunspor

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Samsunspor
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