CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

05:00 - 01 Kasım 2026

FUAT ÇAPA: "SAMSUNSPOR GEREKİRSE DEVRE ARASINDA YENİ BİR TAKIM KURAR"



Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, devre arasında mutlaka transfer yapacaklarını belirterek, "Gerekirse yeni bir takım kurarız. Ekonomik anlamda güçlüyüz. Ben geçmişte iki defa istifa ettim ama kabul görmedi. Şu anda da istifa edip, gitmek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu takımı biz kurduk. Bu takımı tekrar düzlüğe çıkarmamız gerekiyor" dedi.