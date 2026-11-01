CANLI | İstanbul Başakşehir - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
71. Dakika
Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Elliot Watt çıkıyor ve yerine Samed Onur oyuna giriyor.
71. Dakika
İstanbul Başakşehir, Jakub Kaluzinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
71. Dakika
Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Antoine Sekongo çıkıyor ve yerine Jaures Assoumou oyuna giriyor.
69. Dakika
Eldor Shomurodov altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
68. Dakika
Bertuğ Yıldırım altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
67. Dakika
İstanbul Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Davie Selke oyundan çıkarken Bertuğ Yıldırım oyuna giren isim.
67. Dakika
Davie Selke altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
64. Dakika
Elayis Tavsan ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
57. Dakika
İstanbul Başakşehir takımı korner kullanacak.
55. Dakika
Eldor Shomurodov rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
55. Dakika
Ceza saha içinde topla buluşan Davie Selke için ofsayt bayrağı kalkıyor.
54. Dakika
Ivan Brnic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
54. Dakika
Rakip sahanın ilk metrelerinde Elayis Tavsan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
52. Dakika
Ivan Brnic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
49. Dakika
Bu dakikada İstanbul Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Andreas Skov Olsen
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Gabriele Guarino oyundan çıkarken Elayis Tavsan oyuna giren isim.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Mohamed Bayo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
45. Dakika
Elliot Watt ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
45. Dakika
Mohamed Bayo rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
45. Dakika
Rakip ceza sahası önünde Mohamed Bayo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
41. Dakika
Golün asistini yapan isim Jakub Kaluzinski.
41. Dakika
İstanbul Başakşehir, Jakub Kaluzinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
40. Dakika
Saba Kharebashvili, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
41. Dakika
GOL! Emin Bayram ile İstanbul Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.
33. Dakika
İstanbul Başakşehir takımı korner kullanacak.
29. Dakika
Ivan Brnic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
25. Dakika
Golün asistini yapan isim Saba Kharebashvili.
25. Dakika
GOL! Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
22. Dakika
Mohamed Bayo, gol pasını veren isim.
22. Dakika
GOL! Samsunspor takımında golün adı Tanguy Coulibaly.
21. Dakika
Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Mohamed Bayo
20. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Davie Selke
17. Dakika
Ceza sahası içinde sol çaprazda bulunan Logi Tomasson için ofsayt bayrağı kalkıyor.
15. Dakika
Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Celil Yüksel oyundan çıkarken Oskar Öhlenschlaeger oyuna giren isim.
13. Dakika
Samsunspor takımı Celil Yüksel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Celil Yüksel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
13. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Strahinja Erakovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
13. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Elliot Watt
13. Dakika
Elliot Watt ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
10. Dakika
Golün asistini yapan isim Ivan Brnic.
12. Dakika
Mohamed Bayo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
10. Dakika
GOL! Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
6. Dakika
İstanbul Başakşehir, Ivan Brnic ile köşe vuruşu kullanıyor.
5. Dakika
İstanbul Başakşehir için Ivan Brnic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
4. Dakika
Samsunspor takımında Antoine Sekongo, sarı kart görüyor.
2. Dakika
İstanbul Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Michal Karbownik tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
14:59
İstanbul Başakşehir - Samsunspor maçının kadroları açıklandı.
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