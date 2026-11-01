Hollanda basını Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ı konuşuyor! "Dramatik başlangıç"

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet, Hollanda basınında geniş yankı buldu. Sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavına çıkan Dirk Kuyt için gazeteler, "Acı verici başlangıç" ve "Takımının çöküşünü izledi" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA BASININDAN DİRK KUYT'A SERT SÖZLER!

Hollanda'nın spor haber sitelerinden Voetbal Primeur, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe macerasına istediği gibi başlayamadığını vurguladı. Haberde, Hollandalı teknik adamın ilk karşılaşmasında yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekilerek, "Kuyt, Fenerbahçe'de kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak ilk maçı acı vericiydi" değerlendirmesinde bulunuldu.

Sport Nieuws de eski Feyenoord ve Liverpool futbolcusunun ilk teknik direktörlük deneyimini ön plana çıkardı. Haberde, "Futbol efsanesi Dirk Kuyt, Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçında acı dolu bir akşam yaşadı" ifadelerine yer verildi.

"DRAMATİK BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Voetbalzone, sarı-lacivertlilerin Göztepe karşısında yaşadığı puan kaybını dramatik olarak nitelendirdi. Hollanda basınında yayımlanan haberde, Kuyt'ın geçici teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta istediğini alamadığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 9'a yükseldiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Kuyt'ın bir sonraki önemli sınavının, futbolculuk döneminde formasını giydiği Liverpool karşısında olacağı hatırlatıldı.

DE TELEGRAAF: DİRK KUYT TAKIMI TOPARLAYAMADI!

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, Fenerbahçe'nin kötü gidişatının Kuyt yönetiminde de devam ettiğini yazdı.

Gazete, "Dirk Kuyt takımı iyileştiremedi. Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam yönetimindeki ilk maçında orta sıralardaki rakibine mağlup oldu" ifadeleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

Algemeen Dagblad ise Kuyt'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak için göreve getirildiğini ancak ilk maçında mağlubiyet yaşadığını okuyucularına aktardı.

"İKİ DAKİKA İÇİNDE HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ"

De Gelderlander, Fenerbahçe'nin karşılaşmada yaşadığı skor değişimine dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin Matteo Guendouzi'nin golüyle öne geçtiğini ancak ikinci yarının son bölümünde kalesinde gördüğü iki golle sahadan mağlup ayrıldığını vurguladı.

Haberde, "Fenerbahçe ve Dirk Kuyt için işler iki dakika içinde tersine döndü. Hollandalı teknik adam, öne geçen takımının ikinci yarıda maçı kaybetmesine tanık oldu" yorumuna yer verildi.

NU da Kuyt'ın ilk maçını değerlendirirken oldukça sert bir başlık kullandı. Haberde, "Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörünün ilk maçı acı doluydu, takımının çöküşünü izledi" ifadeleri öne çıkarıldı.

HOLLANDALI TARAFTARLAR İÇİN DE HAYAL KIRIKLIĞI

Eindhovens Dagblad, Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin ihtimalleri gündeme taşıdı. Hollandalı teknik adama en az üç maçlık bir görev verildiği ve başarılı sonuçlar alması durumunda kalıcı teknik direktör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Gazete, Göztepe karşısında alınan yenilginin bu süreç için iyi bir başlangıç olmadığını vurgulayarak taraftarların bir kez daha hayal kırıklığı yaşadığını yazdı.

KUYT'IN ÖNÜNDE LİVERPOOL ENGELİ VAR!

Voetbal International ise Fenerbahçe yönetiminin son dönemde alınan Aston Villa ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından Dirk Kuyt'ı göreve getirdiğini hatırlattı.

Hollandalı teknik adamın ilk maçında istediği sonucu alamadığı belirtilirken, önündeki Liverpool karşılaşmasının önemine dikkat çekildi.

Fenerbahçe, Göztepe yenilgisinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u sahasında ağırlayacak. Kuyt, eski takımına karşı çıkacağı bu kritik mücadelede hem ilk galibiyetini almak hem de takımdaki kötü gidişatı sona erdirmek için sahaya çıkacak.