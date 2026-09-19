(Özet) Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1 - Ekenler Beton Sivasspor: 1
90. Dakika
Ebrima Ceesay altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ebrima Ceesay çıkıyor ve yerine Yılmaz Cin oyuna giriyor.
90. Dakika
Mame Diouf tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
90. Dakika
Herculano Nabian altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
90. Dakika
Moryke Fofana tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
89. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımında Wellington Nascimento hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
88. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Emre Gökay tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
88. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İshak Karaoğul çıkıyor ve yerine Herculano Nabian oyuna giriyor.
86. Dakika
Sağ kanatta topla buluşan Alcidio Raice, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
83. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü için Süleyman Luş şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
82. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımı korner kullanacak.
79. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımında oyuncu değişikliği; Francis Ezeh oyundan çıkarken Moryke Fofana oyuna giren isim.
77. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımında İbrahim Akdağ, sarı kart görüyor.
76. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımı korner kullanacak.
75. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımında Ebrima Ceesay hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
73. Dakika
Golün asistini yapan isim Burak Kapacak.
73. Dakika
GOL! Emre Gökay skora dengeyi getiriyor.
70. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor için Emre Gökay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
68. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Ebrima Ceesay, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
66. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Amilton oyundan çıkarken Emre Gökay oyuna giren isim.
61. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Odise Roshi çıkıyor ve yerine Enes Yılmaz oyuna giriyor.
58. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Cihat Çelik oyundan çıkarken Salih Kavrazlı oyuna giren isim.
58. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Valon Ethemi çıkıyor ve yerine Burak Kapacak oyuna giriyor.
55. Dakika
Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Valon Ethemi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
54. Dakika
Süleyman Luş rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
51. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor için Ebrima Ceesay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
53. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımında Yusuf Çağlar Kefkir hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
53. Dakika
Francis Ezeh tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
52. Dakika
İshak Karaoğul tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
48. Dakika
Alcidio Raice, gol pasını veren isim.
48. Dakika
GOL! Francis Ezeh takımını öne geçiren golü atıyor.
47. Dakika
İbrahim Akdağ ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Halil Can Ayan çıkıyor ve yerine Alcidio Raice oyuna giriyor.
15. Dakika
Amilton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
15. Dakika
Amilton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
45. Dakika
İbrahim Akdağ, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
44. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Valon Ethemi
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
40. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor için Ebrima Ceesay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
6. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Halil Can Ayan
31. Dakika
Keçtaş Ankara Keçiörengücü için Mame Diouf şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
30. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor takımında Amilton, sarı kart görüyor.
28. Dakika
Abdullah Çelik tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
19. Dakika
İbrahim Akdağ rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
17. Dakika
Halil Can Ayan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
15. Dakika
Ebrima Ceesay ile Ekenler Beton Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
14. Dakika
Ekenler Beton Sivasspor için Ebrima Ceesay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
12. Dakika
İbrahim Akdağ rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
11. Dakika
Mame Diouf önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
15:59
Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor maçının kadroları açıklandı.
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