(Özet) Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ebrima Ceesay çıkıyor ve yerine Yılmaz Cin oyuna giriyor.