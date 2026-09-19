SPOR

Kapat
(Özet) Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

(Özet) Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Ekenler Beton Sivasspor ile oynadığı maçta son dakikada gelen golle 1-1 berabere kaldı, iki takım da 90 dakika boyunca zorlu mücadele sergiledi.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports Haber, TRT Spor
StadyumAktepe Stadı
HakemMehmet Türkmen
Keçtaş Ankara Keçiörengücü Keçtaş Ankara Keçiörengücü
1
MS
1
Ekenler Beton Sivasspor Ekenler Beton Sivasspor
48' Francis Ezeh73' Emre Gökay
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1 - Ekenler Beton Sivasspor: 1

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ebrima Ceesay altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ebrima Ceesay çıkıyor ve yerine Yılmaz Cin oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Mame Diouf tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Herculano Nabian altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Moryke Fofana tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

89. Dakika

SARI KART | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımında Wellington Nascimento hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Emre Gökay tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İshak Karaoğul çıkıyor ve yerine Herculano Nabian oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Sağ kanatta topla buluşan Alcidio Raice, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü için Süleyman Luş şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

KORNER | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımında oyuncu değişikliği; Francis Ezeh oyundan çıkarken Moryke Fofana oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

SARI KART | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımında İbrahim Akdağ, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

KORNER | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

SARI KART | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımında Ebrima Ceesay hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

ASİST | EKENLER BETON SİVASSPOR

Golün asistini yapan isim Burak Kapacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

GOL | EKENLER BETON SİVASSPOR

GOL! Emre Gökay skora dengeyi getiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

İSABETLİ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor için Emre Gökay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Ebrima Ceesay, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Amilton oyundan çıkarken Emre Gökay oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Odise Roshi çıkıyor ve yerine Enes Yılmaz oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Cihat Çelik oyundan çıkarken Salih Kavrazlı oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Valon Ethemi çıkıyor ve yerine Burak Kapacak oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

OFSAYT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Valon Ethemi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Süleyman Luş rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

İSABETLİ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor için Ebrima Ceesay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

SARI KART | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımında Yusuf Çağlar Kefkir hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Francis Ezeh tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

İshak Karaoğul tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

ASİST | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Alcidio Raice, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

GOL | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

GOL! Francis Ezeh takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

KORNER | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

İbrahim Akdağ ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Halil Can Ayan çıkıyor ve yerine Alcidio Raice oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Amilton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Amilton altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

İbrahim Akdağ, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

OFSAYT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Valon Ethemi

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

İSABETLİ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor için Ebrima Ceesay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

OFSAYT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Halil Can Ayan

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Keçtaş Ankara Keçiörengücü için Mame Diouf şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

SARI KART | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor takımında Amilton, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Abdullah Çelik tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

İbrahim Akdağ rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Halil Can Ayan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

KORNER | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ebrima Ceesay ile Ekenler Beton Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

14. Dakika

İSABETLİ ŞUT | EKENLER BETON SİVASSPOR

Ekenler Beton Sivasspor için Ebrima Ceesay şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

İbrahim Akdağ rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Mame Diouf önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

15:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor maçının kadroları açıklandı.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbulspor, Elvin Mendy’nin sağlık durumunu açıkladıİstanbulspor, Elvin Mendy’nin sağlık durumunu açıkladı
Kayserispor taraftarından deplasmanda büyük ayıp!Kayserispor taraftarından deplasmanda büyük ayıp!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.