(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Kocaelispor: 2 - Gaziantep FK: 0
90. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Gaziantep FK takımı korner kullanacak.
90. Dakika
Drissa Camara rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
90. Dakika
Kocaelispor için Makana Baku şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
88. Dakika
Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Gonçalo Sousa oyundan çıkarken Mustafa Ege Bilim oyuna giren isim.
87. Dakika
Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Mahamadou Susoho oyundan çıkarken Tayfur Bingöl oyuna giren isim.
86. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Dan Agyei, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
82. Dakika
Kocaelispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Anfernee Dijksteel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
41. Dakika
Gaziantep FK takımı korner kullanacak.
79. Dakika
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ulrich Meleke çıkıyor ve yerine Trivante Stewart oyuna giriyor.
79. Dakika
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Deian Sorescu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
76. Dakika
Berkan Kutlu, gol pasını veren isim.
76. Dakika
GOL! Dan Agyei ile Kocaelispor farkı 2'ye çıkarıyor.
74. Dakika
Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Florian Aye oyundan çıkarken Dan Agyei oyuna giren isim.
74. Dakika
Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Metehan Altunbaş oyundan çıkarken Makana Baku oyuna giren isim.
73. Dakika
Kocaelispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Berkan Kutlu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
72. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
71. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalo Sousa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
70. Dakika
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Alexandru Maxim oyundan çıkarken Juninho Bacuna oyuna giren isim.
70. Dakika
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Halil Dervişoğlu oyundan çıkarken Serdar Dursun oyuna giren isim.
68. Dakika
Show rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
67. Dakika
Gonçalo Sousa rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
67. Dakika
Kocaelispor takımı korner kullanacak.
67. Dakika
Florian Aye önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Florian Aye tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
63. Dakika
Kocaelispor takımında Gonçalo Sousa hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
63. Dakika
Gaziantep FK takımında Kacper Kozlowski hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
55. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Florian Aye, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
60. Dakika
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Luis Perez oyundan çıkarken Sontje Hansen oyuna giren isim.
60. Dakika
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Victor Gidado oyundan çıkarken Drissa Camara oyuna giren isim.
58. Dakika
Deian Sorescu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
56. Dakika
Golün asistini yapan isim Gonçalo Sousa.
56. Dakika
GOL! Berkan Kutlu takımını öne geçiren golü atıyor.
55. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalo Sousa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
55. Dakika
Florian Aye altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
55. Dakika
Bu dakikada Kocaelispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Show
48. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
47. Dakika
Gaziantep FK için Deian Sorescu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Victor Gidado tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
45. Dakika
Arda Kızıldağ, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
45. Dakika
Kacper Kozlowski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Victor Gidado altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
44. Dakika
Kocaelispor için Florian Aye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
43. Dakika
Kacper Kozlowski tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
41. Dakika
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
41. Dakika
Gaziantep FK takımı korner kullanacak.
41. Dakika
Halil Dervişoğlu önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
39. Dakika
Ulrich Meleke, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
37. Dakika
Gaziantep FK takımında Halil Dervişoğlu, sarı kart görüyor.
31. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Victor Gidado topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
29. Dakika
Gaziantep FK takımı Halil Dervişoğlu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut auta gidiyor.
24. Dakika
Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Massadio Haidara oyundan çıkarken Muharrem Cinan oyuna giren isim.
22. Dakika
Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde Show için ofsayt bayrağı kalkıyor.
20. Dakika
Show, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
18. Dakika
Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Kacper Kozlowski
15. Dakika
Kocaelispor için Berkan Kutlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
12. Dakika
Kacper Kozlowski penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
11. Dakika
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Deian Sorescu için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
15:59
Kocaelispor - Gaziantep FK maçının kadroları açıklandı.
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