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(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kocaelispor, evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti; Berkan Kutlu ve Dan Agyei'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
Hakem Halil Meler
Kocaelispor Kocaelispor
2
MS
0
Gaziantep FK Gaziantep FK
56' Berkan Kutlu76' Dan Agyei
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Kocaelispor: 2 - Gaziantep FK: 0

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

KORNER | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı korner kullanacak.

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90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Drissa Camara rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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90. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KOCAELİSPOR

Kocaelispor için Makana Baku şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Gonçalo Sousa oyundan çıkarken Mustafa Ege Bilim oyuna giren isim.

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87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Mahamadou Susoho oyundan çıkarken Tayfur Bingöl oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Dan Agyei, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Anfernee Dijksteel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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41. Dakika

KORNER | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı korner kullanacak.

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79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ulrich Meleke çıkıyor ve yerine Trivante Stewart oyuna giriyor.

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79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Deian Sorescu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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76. Dakika

ASİST | KOCAELİSPOR

Berkan Kutlu, gol pasını veren isim.

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76. Dakika

GOL | KOCAELİSPOR

GOL! Dan Agyei ile Kocaelispor farkı 2'ye çıkarıyor.

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74. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Florian Aye oyundan çıkarken Dan Agyei oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Metehan Altunbaş oyundan çıkarken Makana Baku oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Berkan Kutlu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalo Sousa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Alexandru Maxim oyundan çıkarken Juninho Bacuna oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Halil Dervişoğlu oyundan çıkarken Serdar Dursun oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Show rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Gonçalo Sousa rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

KORNER | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KOCAELİSPOR

Florian Aye önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Florian Aye tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

SARI KART | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımında Gonçalo Sousa hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

SARI KART | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında Kacper Kozlowski hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KOCAELİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Florian Aye, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Luis Perez oyundan çıkarken Sontje Hansen oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Victor Gidado oyundan çıkarken Drissa Camara oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GAZİANTEP FK

Deian Sorescu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

ASİST | KOCAELİSPOR

Golün asistini yapan isim Gonçalo Sousa.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

GOL | KOCAELİSPOR

GOL! Berkan Kutlu takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KOCAELİSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalo Sousa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KOCAELİSPOR

Florian Aye altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | KOCAELİSPOR

Bu dakikada Kocaelispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Show

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK için Deian Sorescu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Victor Gidado tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Arda Kızıldağ, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Kacper Kozlowski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Victor Gidado altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KOCAELİSPOR

Kocaelispor için Florian Aye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GAZİANTEP FK

Kacper Kozlowski tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

KORNER | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Halil Dervişoğlu önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Ulrich Meleke, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

SARI KART | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında Halil Dervişoğlu, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

OFSAYT | GAZİANTEP FK

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Victor Gidado topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı Halil Dervişoğlu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut auta gidiyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | KOCAELİSPOR

Kocaelispor takımında oyuncu değişikliği; Massadio Haidara oyundan çıkarken Muharrem Cinan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

OFSAYT | KOCAELİSPOR

Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde Show için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | KOCAELİSPOR

Show, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Kacper Kozlowski

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

İSABETLİ ŞUT | KOCAELİSPOR

Kocaelispor için Berkan Kutlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Kacper Kozlowski penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

OFSAYT | GAZİANTEP FK

Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında bulunan Deian Sorescu için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

15:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Kocaelispor - Gaziantep FK maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 19 Eylül 2026

(ÖZET) GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 1
Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede her iki takım da net fırsatlardan yararlanamadı.

13:00 - 19 Eylül 2026

OKAN BURUK'UN ÖFKESİ DİNMİYOR! "HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM..."

(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 2
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor galibiyetinin ardından Sporting Lizbon karşılaşmasındaki hakem yönetimine yeniden tepki gösterdi. Buruk, VAR hakemi için oldukça sert ifadeler kullanarak bir daha Şampiyonlar Ligi'nde görev verilmemesi gerektiğini söyledi.

09:00 - 19 Eylül 2026

ORHAN AK: "BUGÜN ALDIĞIMIZ 1 PUAN BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDEYDİ"

(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 3
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Orhan Ak, golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından, "Bugün aldığımız 1 puan bizim için altın değerindeydi" dedi.

09:00 - 19 Eylül 2026

NİHAT KAHVECİ'Yİ ÇİLEDEN ÇIKARTAN OKAN BURUK SÖZÜ! "DUYMAK İSTEMİYORUM"

(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 4
Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Rafael Leao ve Deniz Gül'ün performansını överken Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

05:00 - 19 Eylül 2026

MAÇIN ARDINDAN RAKİP TAKIM OYUNCUSUNDAN İLGİNÇ SÖZLER! "FENERBAHÇE YETERSİZ"

(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 5
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05:00 - 19 Eylül 2026

KOCAELİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 6
Kocaelispor, evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor. İki takımın son dönem form durumları ve eksik oyuncuları, maçın gidişatı açısından belirleyici olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Gaziantep FK
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