(Özet) Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

05:00 - 19 Eylül 2026

MAÇIN ARDINDAN RAKİP TAKIM OYUNCUSUNDAN İLGİNÇ SÖZLER! "FENERBAHÇE YETERSİZ"



Gaziantep Futbol Kulübü’nün tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun, "Fenerbahçe’de bence kadroda oyuncu anlamında bir yetersizlik var" dedi. Alınan beraberlikle ilgili ise büyük takıma karşı 1 puan almanın faydalı olduğunu söyledi.