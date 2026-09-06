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CANLI | Kocaelispor - Samsunspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 06 Eylül 2026
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CANLI | Kocaelispor - Samsunspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 06 Eylül 2026

Kocaelispor, 6 Eylül 2026 tarihinde Samsunspor'u konuk ediyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndaki bu kritik karşılaşmada Reşat Coşkunses hakemlik yapacak. İki takımın da galibiyet hedeflediği bu mücadele, dikkatleri üzerine çekecek.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2
Stadyum Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
Hakem Reşat Coşkunses
Kocaelispor Kocaelispor
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Samsunspor Samsunspor

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Kocaelispor
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