CANLI | Kocaelispor - Samsunspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 06 Eylül 2026
Kocaelispor, 6 Eylül 2026 tarihinde Samsunspor'u konuk ediyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndaki bu kritik karşılaşmada Reşat Coşkunses hakemlik yapacak. İki takımın da galibiyet hedeflediği bu mücadele, dikkatleri üzerine çekecek.
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