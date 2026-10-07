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(Özet) Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü FK Spor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü FK Spor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Küçükçekmece Sinopspor, Büyükçekmece Gücü FK Spor'u 5-1 mağlup ederek zorlu maçı geniş bir farkla kazandı. Ahmet Gökbayrak ve Oğuz Aksoy'un golleri galibiyetin mimarları oldu.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
5
MS
1
Büyükçekmece Gücü FK Spor Büyükçekmece Gücü FK Spor
21' 48' 85' 78' 87'
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Küçükçekmece Sinopspor: 5 - Büyükçekmece Gücü FK Spor: 1

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87. Dakika

GOL | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

GOL! Ahmet Gökbayrak, Küçükçekmece Sinopspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 5-1

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85. Dakika

GOL | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

GOL! Oğuz Aksoy tabelayı 5 - 1 olarak değiştiriyor.

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85. Dakika

GOL | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

GOL! Oğuz Aksoy ile Küçükçekmece Sinopspor farkı 2'ye çıkarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

GOL | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

GOL! Tugay Yıldırım takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

GOL | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

GOL! Yusuf Ensar Kaya skora dengeyi getiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

13:29

KADROLAR AÇIKLANDI !

Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü FK Spor maçının kadroları açıklandı.

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