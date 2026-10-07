(Özet) Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü FK Spor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Küçükçekmece Sinopspor: 5 - Büyükçekmece Gücü FK Spor: 1
87. Dakika
GOL! Ahmet Gökbayrak, Küçükçekmece Sinopspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 5-1
85. Dakika
GOL! Oğuz Aksoy tabelayı 5 - 1 olarak değiştiriyor.
85. Dakika
GOL! Oğuz Aksoy ile Küçükçekmece Sinopspor farkı 2'ye çıkarıyor.
48. Dakika
GOL! Tugay Yıldırım takımını öne geçiren golü atıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
21. Dakika
GOL! Yusuf Ensar Kaya skora dengeyi getiriyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
13:29
Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü FK Spor maçının kadroları açıklandı.
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