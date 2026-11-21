Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

"KESİNLİKLE KAZANMAYI BEKLİYORDUK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti, takım olarak yapmaları gereken tek şeyin çalışmak olduğunu söyleyerek güzel sonuçların geleceğine inandığını belirtti. İç sahada oynayacakları maçta taraftarlarını sevindirmek istediklerini belirten İtalyan teknik direktör Bocchetti, "Bugün maalesef daha fazla şey bekliyorduk, kesinlikle kazanmayı bekliyorduk. Her şey kötü gözüküyor, farkındayım ama en azından şu an çalışmamız gereken şeyleri daha net görüyoruz. Özellikle final bölümünde, atakları bitirdiğimiz anlarda, gol gereken yerlerde bunların üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü sürekli bir pozisyon oluşturup atamazsanız artık rakibi de oyunun içine sokuyorsunuz belirli bir noktada, onlar da size gol atabiliyorlar. Ligdeki son sıradaki takımla oynadık fakat onlar da her şeylerini ortaya koydular. Şimdi yapılması gereken tek şey daha fazla çalışmak, daha iyi çalışmak ve daha sıkı çalışmak. Benim gördüğüm burada birlikte olmuş, birliktelik hali içinde bir grup var ve benim söylediğim şeylere gerçekten özen gösteriyorlar. Ben de onlara güven duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır