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CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026
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CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille deplasmanına çıkıyor. TSİ 19.45’te başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya dair bilinmesi gereken tüm bilgiler, kadrolar ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum Stade Pierre Mauroy
Hakem Rade Obrenovic
Lille Lille
-
-
Galatasaray Galatasaray

Maç önü

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, André, Diaoune, Bentaleb, Bakwa, Mukau, Haraldsson

Maç önü

GERİ DÖNÜŞ KADEMELİ BİR ŞEKİLDE OLACAK

Wilfried Singo: "Zor bir maç bizi bekliyor. Buradan kazanarak başlamak istiyoruz. Henüz puanımız yok. Buradan 3 puanla dönmek istiyoruz.

Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma olabildiğince destek vermek. Geri dönüş kademeli bir şekilde olacak. Ben de kademeli bir şekilde destek olacağım."

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 1

Maç önü

"EN BÜYÜK HEDEFLERİ GEÇİŞ OYUNU OLACAK"

Okan Buruk: "Rakibimizde değişiklikler var. Ancelotti'nin basın toplantısında aslında o kokuyu almıştım. Giroud'nun durumu, genç kanat oyuncusu... İlk 11'de sol beklerinde değişiklik var, Verdonk oynuyor. Önde biraz daha hızlı, geçişe uygun bir takım oldular. Haroldsson solda mı merkezde mi oynayacak. Üçlünün nasıl oynayacağını ısınmadaki duruşlarından görebiliriz.

Rakibimiz savunmada güvenli olacağı 3 orta saha ve 3 tane geçiş hücumu oynayacak isimle oynuyoruz. Buna doğru cevap vermemiz, top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak.

Toplu oyunu iyi oynamalıyız. O ayaklara sahibiz. Top onlardayken de doğru baskılar yapabilirsek geçişler verebilen bir takım, Arsenal maçında bunu gördük. Geçişleri doğru yapabilirsek skoru bulabileceğimiz aksiyonlar olacak.

Savunma arkası koşular, en etkili olacağımız yerlerden bir tanesi."

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 2

Maç önü

GENÇLİK LİGİNDE KAZANAN LİLE!

UEFA Gençlik Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray U19, deplasmanda Lille U19’a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ismael Camara, 41 ve 55. dakikalarda Saad Boussadia kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 90+2. dakikada Necati Oğulcan Yançel’den geldi. Bu sonuçla Lille puanını 7’ye yükseltirken sarı-kırmızılı ekip 1 puanda kaldı.

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 3

Maç önü

FRANSA'DAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI GALATASARAY'DAN UEFA'YA ERTELEME BAŞVURUSU

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 4
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille deplasmanına konuk olacak Galatasaray, Fransa'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu. UEFA ve Fransa makamları sarı-kırmızılı kulübün talebini reddetti.

Maç önü

GALATASARAY LİLLE MAÇI İÇİN FRANSA'YA GİDİYORDU! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 5
Fransa'nın kuzeyindeki kentlerde yaşanan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasak kapsamında Lille de yer alırken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Maç önü

GALATASARAY'A LİLLE DEPLASMANINDA KORUMA ORDUSU! ÖZEL EĞİTİMLİ ASKERLER GÖREV YAPACAK

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 6
Galatasaray'ın Fransa'da Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılacağı öne sürüldü. Ülke genelinde artan sokak olayları kritik maç öncesi güvenlik endişesini artırırken; Fransız basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılı kafilenin güvenliği için 250 özel eğitimli asker, 1.000 jandarma ve 6 keskin nişancı görevlendirilecek.

Maç önü

GALATASARAY, LİLLE MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 7
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Maç önü

LİLLE CEPHESİNDEN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İDDİALI AÇIKLAMALAR: ALEXANDRO'DAN VİCTOR OSİMHEN'E MEYDAN OKUMA!

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 8
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fransız temsilcisi Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti ve Brezilyalı savunma oyuncusu Alexandro, kritik müsabaka öncesinde basın toplantısı düzenledi. Alexandro, Victor Osimhen ile saha içinde büyük bir mücadeleye gireceğini belirterek "Yarın ikimizin arasında savaş gibi bir maç olacak" dedi.

Maç önü

GALATASRAAY'A LİLLE MAÇI ÖNCESİ BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER!

CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026 9
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu duyurulurken, sakatlığı devam eden Rafael Leao listede yer almadı.

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