CANLI | Lille - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ekim 2026

Maç Skoru
Maç önü
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen
Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, André, Diaoune, Bentaleb, Bakwa, Mukau, Haraldsson
Maç önü
Wilfried Singo: "Zor bir maç bizi bekliyor. Buradan kazanarak başlamak istiyoruz. Henüz puanımız yok. Buradan 3 puanla dönmek istiyoruz.
Önemli olan sakatlıktan geri dönmek. Benim de isteğim takıma olabildiğince destek vermek. Geri dönüş kademeli bir şekilde olacak. Ben de kademeli bir şekilde destek olacağım."
Maç önü
Okan Buruk: "Rakibimizde değişiklikler var. Ancelotti'nin basın toplantısında aslında o kokuyu almıştım. Giroud'nun durumu, genç kanat oyuncusu... İlk 11'de sol beklerinde değişiklik var, Verdonk oynuyor. Önde biraz daha hızlı, geçişe uygun bir takım oldular. Haroldsson solda mı merkezde mi oynayacak. Üçlünün nasıl oynayacağını ısınmadaki duruşlarından görebiliriz.
Rakibimiz savunmada güvenli olacağı 3 orta saha ve 3 tane geçiş hücumu oynayacak isimle oynuyoruz. Buna doğru cevap vermemiz, top bizdeyken yerleşimimiz çok önemli. En büyük hedefleri geçiş oyunu olacak.
Toplu oyunu iyi oynamalıyız. O ayaklara sahibiz. Top onlardayken de doğru baskılar yapabilirsek geçişler verebilen bir takım, Arsenal maçında bunu gördük. Geçişleri doğru yapabilirsek skoru bulabileceğimiz aksiyonlar olacak.
Savunma arkası koşular, en etkili olacağımız yerlerden bir tanesi."
Maç önü
UEFA Gençlik Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray U19, deplasmanda Lille U19’a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ismael Camara, 41 ve 55. dakikalarda Saad Boussadia kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 90+2. dakikada Necati Oğulcan Yançel’den geldi. Bu sonuçla Lille puanını 7’ye yükseltirken sarı-kırmızılı ekip 1 puanda kaldı.
Maç önü
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille deplasmanına konuk olacak Galatasaray, Fransa'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu. UEFA ve Fransa makamları sarı-kırmızılı kulübün talebini reddetti.
Maç önü
Fransa'nın kuzeyindeki kentlerde yaşanan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasak kapsamında Lille de yer alırken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.
Maç önü
Galatasaray'ın Fransa'da Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılacağı öne sürüldü. Ülke genelinde artan sokak olayları kritik maç öncesi güvenlik endişesini artırırken; Fransız basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılı kafilenin güvenliği için 250 özel eğitimli asker, 1.000 jandarma ve 6 keskin nişancı görevlendirilecek.
Maç önü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.
Maç önü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fransız temsilcisi Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti ve Brezilyalı savunma oyuncusu Alexandro, kritik müsabaka öncesinde basın toplantısı düzenledi. Alexandro, Victor Osimhen ile saha içinde büyük bir mücadeleye gireceğini belirterek "Yarın ikimizin arasında savaş gibi bir maç olacak" dedi.
Maç önü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu duyurulurken, sakatlığı devam eden Rafael Leao listede yer almadı.
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