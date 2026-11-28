Maç önü

MANCHESTER UNİTED - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA NE ZAMAN

Manchester United ile Brentford arasındaki mücadele, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Manchester'daki Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Digiturk aboneleri mücadeleyi platformun 79. kanalından takip edebilecek. Karşılaşmanın şifresiz yayını bulunmazken maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports 3'ü kapsayan aktif aboneliğe sahip olması gerekiyor.