Maç önü
Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, De Ligt, Martinez; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee.
Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Jensen, Schade; Wilson.
Maç önü
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımının başında Old Trafford'daki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi yaşayan Kırmızı Şeytanlar, Brentford mücadelesinde taraftarına galibiyet armağan ederek kötü sonucu unutturmayı amaçlıyor.
Maç önü
Premier Lig'in maç öncesi analizinde yer alan bilgilere göre Brentford, ligde çıktığı son 10 deplasman karşılaşmasında üç puan sevinci yaşayamadı. Teknik direktör Keith Andrews'un ekibi, Manchester United karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.
Maç önü
Manchester United ile Brentford arasındaki mücadele, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Manchester'daki Old Trafford Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Digiturk aboneleri mücadeleyi platformun 79. kanalından takip edebilecek. Karşılaşmanın şifresiz yayını bulunmazken maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports 3'ü kapsayan aktif aboneliğe sahip olması gerekiyor.
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