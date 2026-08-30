CANLI | Manisa FK - Bodrum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ağustos 2026
30 Ağustos 2026'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK - Bodrum FK maçı, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bir karşılaşma olacak. Hakem Asen Albayrak yönetiminde gerçekleşecek bu mücadelede iki takım da galibiyet için mücadele edecek.
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