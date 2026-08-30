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CANLI | Manisa FK - Bodrum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ağustos 2026
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CANLI | Manisa FK - Bodrum FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ağustos 2026

30 Ağustos 2026'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK - Bodrum FK maçı, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bir karşılaşma olacak. Hakem Asen Albayrak yönetiminde gerçekleşecek bu mücadelede iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Max 1, TRT Spor
Stadyum Manisa 19 Mayıs
Hakem Asen Albayrak
Manisa FK Manisa FK
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Bodrum FK Bodrum FK

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