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Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası dinmiyor

Bursaspor’un sezon başında İskoç devi Celtic’ten kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig’de forma giydiği ilk 4 maçın tamamında gol atarak iyi bir başlangıca imza attı.

Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası dinmiyor

Bursaspor’un yaz transfer döneminde İskoçya ekibi Celtic’ten transfer ederek büyük yankı uyandırdığı dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho, yeşil-beyazlı formayla sezona fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Bursaspor kariyerine ise adeta damga vuruyor.

GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Ligin 4. haftasında oynanan kritik Kayserispor deplasmanında da sahneye çıkan tecrübeli golcü, takımının 1-0 geride olduğu anlarda 56. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. İkinci golde de Alperen Babacan'a pası indiren Iheanacho, takımının deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasında başrol oynadı.

4 HAFTADIR BOŞ GEÇMİYOR

Yeşil-beyazlı formayla sezona formda başlayan Kelechi Iheanacho; 4 haftada da fileleri havalandırdı. Iheanacho, sırasıyla Bodrum FK, Iğdır FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor filelerini havalandırmayı başardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Bursaspor
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