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CANLI | Maxline Vitebsk - Sutjeska maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026
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CANLI | Maxline Vitebsk - Sutjeska maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026

23 Temmuz 2026 tarihinde Mezokövesd Varosi Stadion'da oynanacak olan Maxline Vitebsk ile Sutjeska arasındaki maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Hakem Jeremy Muller tarafından yönetilecek bu mücadele, iki takımın güç dengelerini belirlemede önemli bir rol oynayacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

StadyumMezokövesd Varosi Stadion
HakemJeremy Muller
Maxline Vitebsk Maxline Vitebsk
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Sutjeska Sutjeska

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