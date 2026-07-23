CANLI | Maxline Vitebsk - Sutjeska maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026
23 Temmuz 2026 tarihinde Mezokövesd Varosi Stadion'da oynanacak olan Maxline Vitebsk ile Sutjeska arasındaki maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Hakem Jeremy Muller tarafından yönetilecek bu mücadele, iki takımın güç dengelerini belirlemede önemli bir rol oynayacak.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum