CANLI | Motherwell - HB Torshavn maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026
23 Temmuz 2026'da Scotland'ın Fir Park stadyumunda gerçekleşecek maçta, Motherwell ile HB Torshavn karşı karşıya gelecek. Hakem Patryk Gryckiewicz'in yöneteceği bu mücadele, takımlar için büyük önem taşıyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum