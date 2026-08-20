CANLI | OFI Crete - CSKA Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ağustos 2026
20 Ağustos 2026'da Pankritio Stadyumu'nda OFI Crete ve CSKA Sofya, büyük bir mücadeleye çıkacak. Hakem Srdjan Jovanovic yönetiminde gerçekleşecek bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.
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