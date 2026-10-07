Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye duygusal veda! Icardi de unutmadı...

Arjantin formasıyla yıllarca büyük başarılara imza atan Messi, veda maçının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, milli takım formasını şimdiden özlediğini belirtirken kariyeri boyunca yanında olan herkese teşekkür etti.

"DOĞRU KARARI VERDİĞİMİ BİLİYORUM"

Messi, paylaşımında Arjantin Milli Takımı ile geçirdiği dönemi değerlendirdi. Kararının doğru olduğuna inandığını ifade eden deneyimli futbolcu, şu sözleri kullandı:

"Dün son maçımdı ve gök mavisi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim."

Messi ayrıca ailesine, takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve kariyerinde formasını giydiği kulüplere teşekkür etti. Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona'yı da anan Messi, ülkesini hak ettiği noktaya taşıyan isimlerden biri olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

RONALDO'DAN DUYGUSAL MESAJ

Messi'nin veda paylaşımına kariyerinin en büyük rakiplerinden Cristiano Ronaldo da kayıtsız kalmadı. Portekizli yıldız, Arjantinli futbolcunun milli takım kariyerindeki başarılarına dikkat çekerek Messi'ye duyduğu saygıyı dile getirdi.

Ronaldo, paylaşımın altına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler."

ICARDI DE UNUTMADI!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi de Messi'nin vedasını es geçmedi. Arjantinli futbolcu, Messi ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak efsane isme teşekkür etti.

Icardi, paylaşımında Messi'ye yönelik "Basitçe… Teşekkürler Lionel" ifadelerini kullandı.