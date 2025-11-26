CANLI | Olympiakos - Real Madrid maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Kasım 2025
26 Kasım 2025 tarihinde Stadio Georgios Karaiskakis'te oynanacak olan Olympiakos - Real Madrid maçı, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz anlar vaat ediyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum