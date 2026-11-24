Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Alman devinin, Fransız sağ bek için devre arasında gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

BAYERN'DEN AYRILIK KARARI

Bayern Münih'in, Sacha Boey'un yüksek maaş yükünden kurtulmak istediği kaydedildi. Bu doğrultuda Alman ekibinin, ara transfer döneminde beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi.

BU SEZON SINIRLI SÜRE ALDI

Bayern Münih'te aradığı forma şansını bulmakta zorlanan Sacha Boey, bu sezon Alman temsilcisiyle 5 karşılaşmada görev alabildi. Fransız savunmacı, söz konusu maçlarda toplam 69 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Alman kulübünün, devre arasında masaya gelecek teklifleri inceleyerek oyuncunun geleceğiyle ilgili adım atması bekleniyor.