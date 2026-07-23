CANLI | Panevezys - Tobol Kostanay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Temmuz 2026
Panevezys, 23 Temmuz 2026 tarihinde Tobol Kostanay'ı ağırlayacak. Maç, Aukstaitijos stadionas'ta Hakem Mohammad Aslam yönetiminde gerçekleşecek. Bu karşılaşma, takımlar için büyük bir mücadele vaat ediyor.
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