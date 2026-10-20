SPOR

Kapat
(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Porto, evinde PSV Eindhoven'a 0-1 yenilerek maçta önemli bir fırsatı kaçırdı. Guus Til'in attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumEstadio do Dragao
HakemDaniel Siebert
Porto Porto
0
MS
1
PSV Eindhoven PSV Eindhoven
57' Guus Til
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Porto: 0 - PSV Eindhoven: 1

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

OFSAYT | PORTO

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Borja Sainz

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Sven Mijnans tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Bu dakikada Porto takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Pepe Aquino

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Ivan Perisic oyundan çıkarken Amir Bouhamdi oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Filip Kostic oyundan çıkarken Ryan Flamingo oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OFSAYT | PSV EİNDHOVEN

Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Sven Mijnans ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OFSAYT | PORTO

Rakip ceza sahası önünde bulunan Borja Sainz için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Bu dakikada PSV Eindhoven takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Dennis Man

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Esmir Bajraktarevic oyundan çıkarken Dennis Man oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

81. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Mauro Junior oyundan çıkarken Noah Fernandez oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Jakub Kiwior rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PORTO

Alberto Baio tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PORTO

Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Victor Froholdt çıkıyor ve yerine Seko Fofana oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

SARI KART | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımında Mauro Junior hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yarek Gasiorowski çıkıyor ve yerine Armando Obispo oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Pablo Rosario, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

KORNER | PORTO

Porto takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | PORTO

Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Froholdt, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PORTO

Andre Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PORTO

Porto takımında oyuncu değişikliği; Zaidu Sanusi oyundan çıkarken Souza oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

KORNER | PSV EİNDHOVEN

Sven Mijnans ile PSV Eindhoven takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Sergino Dest önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Sergino Dest tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Esmir Bajraktarevic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

60. Dakika

KORNER | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PORTO

Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oskar Pietuszewski çıkıyor ve yerine Borja Sainz oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PORTO

Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Gabriel Veiga çıkıyor ve yerine Hwang In-Beom oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PORTO

Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Samu Aghehowa çıkıyor ve yerine Andre Silva oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Ceza sahası içinde topla buluşan Sven Mijnans, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

GOL | PSV EİNDHOVEN

GOL! Guus Til PSV Eindhoven takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Ceza sahası içinde topla buluşan Esmir Bajraktarevic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Ceza sahası içinde topla buluşan Samu Aghehowa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

OFSAYT | PSV EİNDHOVEN

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Ivan Perisic

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Guus Til altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Pablo Rosario rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven için Sergino Dest şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

KORNER | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

OFSAYT | PORTO

Hakem, orta yuvarlakta bulunan Samu Aghehowa için ofsayt bayrağını kaldırıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Filip Kostic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Gabriel Veiga rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

SARI KART | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımında Lutsharel Geertruida, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Oskar Pietuszewski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

OFSAYT | PORTO

Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Oskar Pietuszewski için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mauro Junior tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Esmir Bajraktarevic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

KORNER | PORTO

Porto takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

OFSAYT | PSV EİNDHOVEN

Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Ivan Perisic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Ivan Perisic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

OFSAYT | PORTO

Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Oskar Pietuszewski için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Bu dakikada PSV Eindhoven takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Sven Mijnans

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Bu dakikada PSV Eindhoven takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Mauro Junior

Canlı Maç Anlatımı icon

14. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Esmir Bajraktarevic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Guus Til önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Guus Til tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Ceza sahası içinde topla buluşan Oskar Pietuszewski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PORTO

Oskar Pietuszewski önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

Ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Perisic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

20:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Porto - PSV Eindhoven maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 20 Ekim 2026

REAL BETİS - PORTO MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 1
Real Betis, son dönem formuyla dikkat çekiyor. Porto ise maçta birçok eksikle mücadele edecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 20 Ekim 2026

RB LEİPZİG - PSV EİNDHOVEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 2
RB Leipzig, 13 Ekim 2026'da PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Red Bull Arena'da gerçekleşecek bu mücadele öncesinde analizlerimizi yaptık.

09:00 - 20 Ekim 2026

(ÖZET) REAL BETİS - PORTO MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 3
Real Betis, nefes kesen bir karşılaşmada Porto’yu 3-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Geçen geceki maçta Isco’nun penaltı golü belirleyici oldu.

05:00 - 20 Ekim 2026

(ÖZET) RB LEİPZİG - PSV EİNDHOVEN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 4
RB Leipzig ve PSV Eindhoven arasında geçen maçta, son dakikalarda yaşanan heyecanlı anlar ve unutulmaz gollerle dolu bir mücadele izlendi. Maç, 2-2 berabere sona erdi.

05:00 - 20 Ekim 2026

PORTO - PSV EİNDHOVEN MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 5
Porto, Şampiyonlar Ligi'nde iki galibiyet alamadan ilerliyor. PSV Eindhoven ise son iki maçta mağlup oldu. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
Anahtar Kelimeler:
PSV FC Porto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.