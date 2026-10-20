(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PSV EİNDHOVEN

PSV Eindhoven takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Sven Mijnans tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.