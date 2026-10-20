(Özet) Porto - PSV Eindhoven Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Porto: 0 - PSV Eindhoven: 1
90. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Borja Sainz
90. Dakika
PSV Eindhoven takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Sven Mijnans tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
90. Dakika
Bu dakikada Porto takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Pepe Aquino
88. Dakika
PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Ivan Perisic oyundan çıkarken Amir Bouhamdi oyuna giren isim.
88. Dakika
PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Filip Kostic oyundan çıkarken Ryan Flamingo oyuna giren isim.
83. Dakika
Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Sven Mijnans ofsayta yakalanıyor.
83. Dakika
Rakip ceza sahası önünde bulunan Borja Sainz için ofsayt bayrağı kalkıyor.
82. Dakika
Bu dakikada PSV Eindhoven takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Dennis Man
81. Dakika
PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Esmir Bajraktarevic oyundan çıkarken Dennis Man oyuna giren isim.
81. Dakika
PSV Eindhoven takımında oyuncu değişikliği; Mauro Junior oyundan çıkarken Noah Fernandez oyuna giren isim.
80. Dakika
Jakub Kiwior rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
78. Dakika
Alberto Baio tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
76. Dakika
Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Victor Froholdt çıkıyor ve yerine Seko Fofana oyuna giriyor.
75. Dakika
PSV Eindhoven takımında Mauro Junior hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
74. Dakika
PSV Eindhoven takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yarek Gasiorowski çıkıyor ve yerine Armando Obispo oyuna giriyor.
73. Dakika
Pablo Rosario, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
73. Dakika
Porto takımı korner kullanacak.
72. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Froholdt, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
72. Dakika
Andre Silva tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
69. Dakika
Porto takımında oyuncu değişikliği; Zaidu Sanusi oyundan çıkarken Souza oyuna giren isim.
68. Dakika
Sven Mijnans ile PSV Eindhoven takımı köşe vuruşu kullanacak.
67. Dakika
Sergino Dest önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Sergino Dest tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
61. Dakika
Esmir Bajraktarevic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
60. Dakika
PSV Eindhoven takımı korner kullanacak.
59. Dakika
Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oskar Pietuszewski çıkıyor ve yerine Borja Sainz oyuna giriyor.
59. Dakika
Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Gabriel Veiga çıkıyor ve yerine Hwang In-Beom oyuna giriyor.
59. Dakika
Porto takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Samu Aghehowa çıkıyor ve yerine Andre Silva oyuna giriyor.
57. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Sven Mijnans, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
58. Dakika
GOL! Guus Til PSV Eindhoven takımını öne geçiren golü atıyor.
57. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Esmir Bajraktarevic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
56. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Samu Aghehowa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
53. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Ivan Perisic
52. Dakika
Guus Til altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
48. Dakika
Pablo Rosario rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
PSV Eindhoven için Sergino Dest şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
44. Dakika
PSV Eindhoven takımı korner kullanacak.
43. Dakika
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Samu Aghehowa için ofsayt bayrağını kaldırıyor
42. Dakika
Filip Kostic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
40. Dakika
Gabriel Veiga rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
39. Dakika
PSV Eindhoven takımında Lutsharel Geertruida, sarı kart görüyor.
37. Dakika
Oskar Pietuszewski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Oskar Pietuszewski için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
32. Dakika
PSV Eindhoven takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mauro Junior tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
31. Dakika
Esmir Bajraktarevic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
27. Dakika
Porto takımı korner kullanacak.
24. Dakika
Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Ivan Perisic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
21. Dakika
Ivan Perisic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
18. Dakika
Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Oskar Pietuszewski için ofsayt bayrağı kalkıyor.
10. Dakika
Bu dakikada PSV Eindhoven takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Sven Mijnans
17. Dakika
Bu dakikada PSV Eindhoven takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Mauro Junior
14. Dakika
Esmir Bajraktarevic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
11. Dakika
Guus Til önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Guus Til tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
9. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Oskar Pietuszewski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
7. Dakika
Oskar Pietuszewski önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
7. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Perisic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
20:59
Porto - PSV Eindhoven maçının kadroları açıklandı.
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