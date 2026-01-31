CANLI | Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ocak 2026
Rams Başakşehir, 31 Ocak 2026'da kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Yiğit Arslan'ın yönetiminde gerçekleşecek. İki takım için büyük bir öneme sahip bu mücadele, futbolseverlerin dikkatini çekecek.
