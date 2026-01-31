SPOR

CANLI | Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ocak 2026
CANLI | Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 31 Ocak 2026

Rams Başakşehir, 31 Ocak 2026'da kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Yiğit Arslan'ın yönetiminde gerçekleşecek. İki takım için büyük bir öneme sahip bu mücadele, futbolseverlerin dikkatini çekecek.

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports
StadyumBaşakşehir Fatih Terim
HakemYiğit Arslan
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
-
-
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

