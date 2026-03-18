Fenerbahçe'de köstebek operasyonu! Prim iddialarına zehir zemberek yalanlama: "O kişiyle yollar ayrıldı!"

Fenerbahçe Spor Kulübü, günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden "Trabzonspor maçı dönüşü uçakta prim kavgası" iddialarına resmi internet sitesinden yaptığı çok sert bir açıklamayla son noktayı koydu! Uçaktaki diyalogların tamamen espri düzeyinde ve aile içi bir sohbet olduğunu vurgulayan Sarı-Lacivertli yönetim, bu masum diyalogları bağlamından kopararak dışarı sızdıran kişiyle yolların anında ayrıldığını resmen duyurdu.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, saha dışındaki iddialar ve algı operasyonlarıyla mücadele etmek için düğmeye bastı.

Yaklaşık bir ay önce oynanan Trabzonspor maçı dönüşünde takım uçağında prim tartışması yaşandığına dair çıkan haberler üzerine Sarı-Lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden oldukça net ve operasyonel bir duyuru metni paylaştı.

UÇAKTAKİ DİYALOGLAR SADECE BİR ESPRİYDİ!

Kamuoyuna sızdırılan konuşmaların futbolun doğasında olan, takım içi şakalaşmalardan ibaret olduğunu vurgulayan kulüp, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır. Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır."

İÇERİDEKİ KÖSTEBEĞİN BİLETİ KESİLDİ!

Açıklamanın en çarpıcı ve en sert kısmı ise, takım içindeki bu özel ve esprili anları kötü niyetli bir şekilde medyaya servis eden kişinin bulunması oldu. Fenerbahçe yönetimi, oyuncularını yıpratmaya yönelik bu sızıntının kaynağını bularak kulüple ilişiğini kestiğini şu sözlerle duyurdu:

"Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır."

PRİMLER ZAMANINDA YATIYOR, TEDESCO'YA DESTEK TAM!

Sarı-Lacivertli yönetim, göreve geldikleri günden bu yana oyuncularla mutabık kalınan planlı bir prim sisteminin tıkır tıkır işlediğini ve tüm ödemelerin eksiksiz, zamanında yapıldığını belirtti.

Açıklamanın sonunda ise son haftalardaki performansıyla eleştirilen teknik heyete adeta kalkan olundu: "Futbol takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir. Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Liverpool - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Mart 2026CANLI | Liverpool - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Mart 2026
Aslan, Anfield'da tarihi çeyrek final ve dev servet peşinde! İşte Liverpool zaferinin dudak uçuklatan bedeli...Aslan, Anfield'da tarihi çeyrek final ve dev servet peşinde! İşte Liverpool zaferinin dudak uçuklatan bedeli...

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni ABD kararı! Artık onlar da hedefte: "Tam güçle ateş altına alınacaklar"

İran'dan yeni ABD kararı! Artık onlar da hedefte: "Tam güçle ateş altına alınacaklar"

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Kapıda not, içeride boş kasa

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

