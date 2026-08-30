CANLI | Samsunspor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ağustos 2026
30 Ağustos 2026'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçta Samsunspor, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Yasin Kol'un yöneteceği bu önemli mücadele, futbolseverler için heyecan dolu anlar vaat ediyor.
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