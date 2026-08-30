SPOR

Kapat
CANLI | Samsunspor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ağustos 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Samsunspor - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Ağustos 2026

30 Ağustos 2026'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçta Samsunspor, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Yasin Kol'un yöneteceği bu önemli mücadele, futbolseverler için heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakem Yasin Kol
Samsunspor Samsunspor
-
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Samsunspor Samsunspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası dinmiyorBursaspor'da Kelechi Iheanacho fırtınası dinmiyor
Galibiyet üçlüsü Leao ve Batrakov'danGalibiyet üçlüsü Leao ve Batrakov'dan
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.