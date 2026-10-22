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CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Trabzonspor, 22 Ekim 2026'da Papara Park'ta Hearts ile önemli bir karşılaşma gerçekleştirecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçta ekiplerinin galibiyetini umutla bekliyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum Papara Park
Hakem Lawrence Visser
Trabzonspor Trabzonspor
-
-
Hearts Hearts

17:00 - 22 Ekim 2026

TRABZONSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A SALAH'LI GÖNDERME! GALİBİYET SONRASI OLAY PAYLAŞIM

CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Bordo-mavililerin transfer duyurularında kullanılan video konseptine gönderme yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

13:00 - 22 Ekim 2026

USTA YORUMCULARDAN OLAY DERBİ YORUMU: "VAZGEÇİN, BUNDAN BİR ŞEY OLMAZ! BU SEFER NE BAHANE OLACAK?"

CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbinin ardından spor yorumcularından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Serdar Ali Çelikler, Ümit Özat, Sinan Engin ve Erman Özgür; futbolcuların performansından teknik direktör tercihine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

09:00 - 22 Ekim 2026

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile karşılaşacak. İki takım için kritik istatistikler ve oyuncu durumları haberimizde yer almakta.

05:00 - 22 Ekim 2026

PFDK AÇIKLADI! ERTUĞRUL DOĞAN'IN BAHİS CEZASI BELLİ OLDU

CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 4
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis eylemi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen yöneticilerle ilgili kararlarını açıkladı.

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Trabzonspor
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