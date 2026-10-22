CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
17:00 - 22 Ekim 2026
Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Bordo-mavililerin transfer duyurularında kullanılan video konseptine gönderme yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti.
13:00 - 22 Ekim 2026
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbinin ardından spor yorumcularından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Serdar Ali Çelikler, Ümit Özat, Sinan Engin ve Erman Özgür; futbolcuların performansından teknik direktör tercihine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.
09:00 - 22 Ekim 2026
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile karşılaşacak. İki takım için kritik istatistikler ve oyuncu durumları haberimizde yer almakta.
05:00 - 22 Ekim 2026
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis eylemi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen yöneticilerle ilgili kararlarını açıkladı.
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