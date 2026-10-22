CANLI | Trabzonspor - Hearts maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

13:00 - 22 Ekim 2026

USTA YORUMCULARDAN OLAY DERBİ YORUMU: "VAZGEÇİN, BUNDAN BİR ŞEY OLMAZ! BU SEFER NE BAHANE OLACAK?"



Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbinin ardından spor yorumcularından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Serdar Ali Çelikler, Ümit Özat, Sinan Engin ve Erman Özgür; futbolcuların performansından teknik direktör tercihine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.