CANLI | Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ekim 2026
Tümosan Konyaspor, 11 Ekim 2026'da İstanbul Başakşehir ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda önemli bir mücadeleye çıkıyor. Hakem Batuhan Kolak yönetimindeki bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir değer taşıyor.
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