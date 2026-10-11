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CANLI | Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ekim 2026
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CANLI | Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ekim 2026

Tümosan Konyaspor, 11 Ekim 2026'da İstanbul Başakşehir ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda önemli bir mücadeleye çıkıyor. Hakem Batuhan Kolak yönetimindeki bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir değer taşıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
Hakem Batuhan Kolak
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
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İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir

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İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Konyaspor
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