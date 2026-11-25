Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan Deniz Gül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcunun burnunda geniş çaplı bir cilt yaralanması ve buna eşlik eden kırık meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan sakatlığın ardından Deniz Gül, bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyata alındı.

"GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLECEK"

Galatasaray'ın açıklamasına göre operasyon, plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Genç oyuncunun sağlık durumunun kulüp sağlık ekibi tarafından günlük olarak takip edileceği belirtildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

"Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak’ta plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."