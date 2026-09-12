CANLI | Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Eylül 2026
12 Eylül 2026'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor, Trabzonspor ile önemli bir karşılaşma gerçekleştirecek. Hakem Reşat Coşkunses'in yöneteceği bu maç, iki takım için de büyük bir önem taşıyor.
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