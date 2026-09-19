(Özet) Turka Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
GOL! Ahmed Traore ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
90. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Ferhat Yazgan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
90. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
89. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Mikail Okyar oyundan çıkarken Ferhat Yazgan oyuna giren isim.
87. Dakika
Tiago Çukur tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
87. Dakika
Yaya Onogo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
84. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Janvier çıkıyor ve yerine Yusuf Arda Özyurt oyuna giriyor.
81. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Aleksandar Pesic çıkıyor ve yerine Daniele Verde oyuna giriyor.
80. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emre Akbaba çıkıyor ve yerine Yaya Onogo oyuna giriyor.
78. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Enes Alıç oyundan çıkarken Tugay Kacar oyuna giren isim.
78. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
77. Dakika
Guelor Kanga ile Turka Esenler Erokspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
77. Dakika
Enes Alıç rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
74. Dakika
Burak Çoban altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
70. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Dorukhan Toköz hakem Alpaslan Şen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
67. Dakika
Guelor Kanga, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
64. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ramazan Civelek çıkıyor ve yerine Tiago Çukur oyuna giriyor.
63. Dakika
Aleksandar Pesic ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
62. Dakika
Luccas Claro penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
57. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Cenk Tosun oyundan çıkarken Dorukhan Toköz oyuna giren isim.
53. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Ahmed Traore hakem Alpaslan Şen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
50. Dakika
Turka Esenler Erokspor, Guelor Kanga ile köşe vuruşu kullanıyor.
50. Dakika
GOL! Luccas Claro skora dengeyi getiriyor.
49. Dakika
Enes Alıç tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
49. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
47. Dakika
Nicolas Janvier ile Turka Esenler Erokspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
46. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Onur Ulaş oyundan çıkarken Luccas Claro oyuna giren isim.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Hayrullah Bilazer oyundan çıkarken Furkan Orak oyuna giren isim.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Emre Akbaba hakem Alpaslan Şen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
45. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
39. Dakika
GOL! Bahadır Öztürk takımını öne geçiren golü atıyor.
36. Dakika
Aleksandar Pesic ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
5. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
30. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
27. Dakika
Cenk Tosun rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.
25. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımı Çağtay Kurukalıp ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Çağtay Kurukalıp tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
23. Dakika
Ramazan Civelek rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
23. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımında Guelor Kanga, sarı kart görüyor.
22. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımında Mikail Okyar, sarı kart görüyor.
19. Dakika
Bu dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Emre Akbaba
16. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
12. Dakika
Cenk Tosun tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
11. Dakika
Manolis Siopis tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
13. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük için Manolis Siopis şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
6. Dakika
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
6. Dakika
Ahmed Traore tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
5. Dakika
Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
18:59
Turka Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının kadroları açıklandı.
09:00 - 19 Eylül 2026
Batman Petrolspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Polat Yaldır'ın golleriyle öne geçen ev sahibi, Cenk Tosun'un farkı 1'e indirdiği maçta galibiyet elde etti.
05:00 - 19 Eylül 2026
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Manisa FK karşısında 1-1 berabere kaldı. Aleksandar Pesic'in golü ardından Julien Anziani eşitliği sağladı.
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