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(Özet) Turka Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Turka Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Turka Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ahmed Traore'nin son dakikada attığı gol farkı artırdı.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Max 2, TRT Avaz
Stadyum Esenler Erokspor Stadyumu
Hakem Alpaslan Şen
Turka Esenler Erokspor Turka Esenler Erokspor
0
MS
2
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
39' Bahadır Öztürk90' Ahmed Traore
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

GOL | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

GOL! Ahmed Traore ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

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90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Ferhat Yazgan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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90. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

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89. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Mikail Okyar oyundan çıkarken Ferhat Yazgan oyuna giren isim.

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87. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Tiago Çukur tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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87. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Yaya Onogo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Janvier çıkıyor ve yerine Yusuf Arda Özyurt oyuna giriyor.

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81. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Aleksandar Pesic çıkıyor ve yerine Daniele Verde oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emre Akbaba çıkıyor ve yerine Yaya Onogo oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Enes Alıç oyundan çıkarken Tugay Kacar oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Guelor Kanga ile Turka Esenler Erokspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TURKA ESENLER EROKSPOR

Enes Alıç rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TURKA ESENLER EROKSPOR

Burak Çoban altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

SARI KART | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Dorukhan Toköz hakem Alpaslan Şen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TURKA ESENLER EROKSPOR

Guelor Kanga, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ramazan Civelek çıkıyor ve yerine Tiago Çukur oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OFSAYT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Aleksandar Pesic ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TURKA ESENLER EROKSPOR

Luccas Claro penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Cenk Tosun oyundan çıkarken Dorukhan Toköz oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

SARI KART | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Ahmed Traore hakem Alpaslan Şen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor, Guelor Kanga ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

GOL | TURKA ESENLER EROKSPOR

GOL! Luccas Claro skora dengeyi getiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TURKA ESENLER EROKSPOR

Enes Alıç tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Nicolas Janvier ile Turka Esenler Erokspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Onur Ulaş oyundan çıkarken Luccas Claro oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Hayrullah Bilazer oyundan çıkarken Furkan Orak oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

SARI KART | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımında Emre Akbaba hakem Alpaslan Şen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

GOL | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

GOL! Bahadır Öztürk takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

OFSAYT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Aleksandar Pesic ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

30. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

OFSAYT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Cenk Tosun rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımı Çağtay Kurukalıp ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Çağtay Kurukalıp tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Ramazan Civelek rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

SARI KART | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımında Guelor Kanga, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

SARI KART | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımında Mikail Okyar, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Bu dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Emre Akbaba

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Cenk Tosun tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Manolis Siopis tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük için Manolis Siopis şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

KORNER | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

İSABETLİ ŞUT | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Ahmed Traore tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

KORNER | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

18:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Turka Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının kadroları açıklandı.

09:00 - 19 Eylül 2026

(ÖZET) BATMAN PETROLSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

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Batman Petrolspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Polat Yaldır'ın golleriyle öne geçen ev sahibi, Cenk Tosun'un farkı 1'e indirdiği maçta galibiyet elde etti.

05:00 - 19 Eylül 2026

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük
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