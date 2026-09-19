(Özet) Turka Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TURKA ESENLER EROKSPOR

Turka Esenler Erokspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Janvier çıkıyor ve yerine Yusuf Arda Özyurt oyuna giriyor.