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CANLI | Türkiye - Arjantin

31.07.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımımız 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Türkiye - Arjantin

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız B Grubu dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya geliyor.

Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan milliler, Arjantin ile Ariake Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TSİ 08.30'de başladı.

CANLI SKOR | 2. SET

TÜRKİYE: 23
ARJANTİN: 18

1. SET

TÜRKİYE: 25
ARJANTİN: 23

(Safya sürekli güncellenmektedir)

MİLLİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.

Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek.

Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.

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