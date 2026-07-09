CANLI | US Mondorf - Dinamo Tiflis maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Temmuz 2026
09 Temmuz 2026 tarihinde Stade Achille Hammerel'de oynanacak US Mondorf - Dinamo Tiflis maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak. Hakem Heini Vidoy'un yönetiminde gerçekleşecek bu karşılaşma, iki takımın da turnuvadaki performansını belirleyecek.
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