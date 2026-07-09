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CANLI | US Mondorf - Dinamo Tiflis maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Temmuz 2026
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CANLI | US Mondorf - Dinamo Tiflis maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Temmuz 2026

09 Temmuz 2026 tarihinde Stade Achille Hammerel'de oynanacak US Mondorf - Dinamo Tiflis maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak. Hakem Heini Vidoy'un yönetiminde gerçekleşecek bu karşılaşma, iki takımın da turnuvadaki performansını belirleyecek.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Stadyum Stade Achille Hammerel
Hakem Heini Vidoy
US Mondorf US Mondorf
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Dinamo Tiflis Dinamo Tiflis

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