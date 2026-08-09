CANLI | Vanspor FK - Metro Holding Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ağustos 2026

Maç Skoru
09:00 - 09 Ağustos 2026
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, transfer yasağına esas teşkil eden dosyalara ilişkin sürecin tamamladığını söyleyerek, "Kulübümüz transfer yasağı resmen kalkmıştır" dedi.
05:00 - 09 Ağustos 2026
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, üzerindeki transfer engelini resmen kaldırdı. Transfer tahtasının açılmasıyla gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, gün içerisinde 15 futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.
05:00 - 09 Ağustos 2026
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, üzerindeki transfer engelini resmen kaldırdı. Transfer tahtasının açılmasıyla gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, gün içerisinde 15 futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.
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