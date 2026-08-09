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CANLI | Vanspor FK - Metro Holding Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ağustos 2026
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CANLI | Vanspor FK - Metro Holding Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ağustos 2026

Vanspor FK, 09 Ağustos 2026'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Metro Holding Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Max 1, tabii Spor
Stadyum Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakem Direnç Tonusluoğlu
Vanspor FK Vanspor FK
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Metro Holding Kayserispor Metro Holding Kayserispor

09:00 - 09 Ağustos 2026

BAŞKAN ÇAMLI MÜJDEYİ VERDİ: "TRANSFER YASAĞI KALKTI"

CANLI | Vanspor FK - Metro Holding Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ağustos 2026 1
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, transfer yasağına esas teşkil eden dosyalara ilişkin sürecin tamamladığını söyleyerek, "Kulübümüz transfer yasağı resmen kalkmıştır" dedi.

05:00 - 09 Ağustos 2026

KAYSERİSPOR'DA TRANSFER ATEŞİ YANDI! TAHTA AÇILDI, TAM 15 İMZA BİRDEN...

CANLI | Vanspor FK - Metro Holding Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ağustos 2026 2
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, üzerindeki transfer engelini resmen kaldırdı. Transfer tahtasının açılmasıyla gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, gün içerisinde 15 futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.

05:00 - 09 Ağustos 2026

KAYSERİSPOR'DA TRANSFER ATEŞİ YANDI! TAHTA AÇILDI, TAM 15 İMZA BİRDEN...

CANLI | Vanspor FK - Metro Holding Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ağustos 2026 2
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, üzerindeki transfer engelini resmen kaldırdı. Transfer tahtasının açılmasıyla gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, gün içerisinde 15 futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
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