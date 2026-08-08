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Fatih Tekke'den maç sonu 'Salah' açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçının ardından Mohamed Salah hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Mısırlı yıldızı dünyanın en iyi üç oyuncusundan biri olarak gösteren Tekke, Salah’ın bordo-mavili takıma özgüven katacağını vurguladı.

Fatih Tekke'den maç sonu 'Salah' açıklaması!
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından tüm dünyada ses getiren yeni transfer Salah'a dair açıklamada bulundu

"DÜNYANIN EN İYİ 3 İSMİNDEN BİRİ"

Fatih Tekke den maç sonu Salah açıklaması! 1

Fatih Tekke, yıldız futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekerken, Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı." dedi.

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Trabzonspor Fatih Tekke son dakika salah
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