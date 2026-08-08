Fatih Tekke'den maç sonu 'Salah' açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından tüm dünyada ses getiren yeni transfer Salah'a dair açıklamada bulundu

"DÜNYANIN EN İYİ 3 İSMİNDEN BİRİ"

Fatih Tekke, yıldız futbolcunun takıma sağlayacağı katkıya dikkat çekerken, Tekke, "Dünyanın bana göre en iyi 3 isminden bir tanesi. Premier Lig tarihinin en önemli kariyerlerinden birine sahip. Trabzonspor ile anılması bile çok değerliyken, bugün burada. Futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Salah gibi bir oyuncu bize özgüven katmalı." dedi.