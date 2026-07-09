CANLI | Velez - Milsami Orhei maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Temmuz 2026
09 Temmuz 2026'da Bilino Polje Stadyumu'nda gerçekleşecek Velez – Milsami Orhei maçı, heyecan dolu bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Hakem Ioannis Christodoulou yönetiminde yapılacak bu karşılaşma futbolseverler için büyük önem taşıyor.
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