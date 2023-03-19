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Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi! ''Kırmızı kart olabilirmiş''

19.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek ligde tüm dengelerine değiştiren Konyaspor'da futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaraylı Leo Dubois'ten özür diledi. Maç içinde yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu savunanların ardından açıklama yapma gereği duyan tecrübeli oyuncu, "En büyük pişmanlığım pozisyon bittikten sonra Dubois'in yanına gitmemem zaten. Daha sonra dert oldu bana" dedi.

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi! ''Kırmızı kart olabilirmiş''
Ahmet Oğuz

Ahmet Oğuz

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaraylı oyuncu Leo Dubois'e yaptığı faulün kırmızı kart olabileceğini söyledi ve Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlanıp yıldız futbolcudan özür diledi.

"KIRMIZI DA OLABİLİRMİŞ YANİ"

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"Ben maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz.' diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlar da hak vermiyor değilim aslında. Ben de izledikten sonra üzüldüm aslında. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Biliyorsunuz, futbolun içinde reaksiyonlar oluyor. Sarı karta bile itiraz etmişim ben. Kırmızı da olabilirmiş yani, verse de bir şey diyemezmişim. Olabilir, kırmızı olabilirmiş. Verse bir şey diyemezmişim. Onu diyorum sadece."

"DUBOIS KARDEŞİMİZDEN DE ÖZÜR DİLİYORUM"

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"Pozisyonu izlemeden önce yaptığım yorum yanlışmış. Pozisyonu izledikten sonra onlar da hak veriyorum. Dubois kardeşimizden de özür diliyorum. İstemsizce de olsa futbola aykırı bir hareket yaptım. İnsanlar kusura bakmasın. En büyük pişmanlığım pozisyon bittikten sonra Dubois'in yanına gitmemem zaten. Daha sonra dert oldu bana. Özür dilememem dert oldu. Özür dilerim Dubois'ten. Tekrardan inşallah sağlığına kavuşur"

"GALATASARAY'I ÖNDE GÖRÜYORUM"

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"Takım içerisinde öyle bir atmosfer vardı ki yani takım içerisinde herkes bir şeyler olacağının farkındaydı. Herkesin bir inancı vardı aslında. Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin lehine dönen bir yol oldu. İki tane maçları eksik, onları kazanırlarsa bilemiyorum. Ben Galatasaray'ı bir adım önde düşünüyorum."

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