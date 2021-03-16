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  4. Canlı yayında Esra Erol'a şok! Cinayeti ortaya çıkarınca tehdit ettiler

Canlı yayında Esra Erol'a şok! Cinayeti ortaya çıkarınca tehdit ettiler

16.03.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'un canlı yayında 16 yıl önce işlenen cinayet olayı ortaya çıktı. Olay zinciri ise Halil İbrahim Bey'in programa katılarak birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başladı. Ancak Kibar Hanım'ın eşinin 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu olayı ortaya çıkaran Esra Erol ise Kibar ve onun çocukları tarafından tehdit edildi. Ünlü sunucu Esra Erol canlı yayında aldığı tehditleri açıkladı.

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında bugün şaşırtıcı bir olay yaşandı.

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Esra Erol'un canlı yayında ortaya çıkardığı evlilik dolandırıcılığının ardından şimdi 16 yıl önce işlenen cinayet olayı ortaya çıktı.Olay zinciri ise Halil İbrahim Bey'in programa katılarak birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başladı.

Ancak Kibar Hanım'ın eşinin 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu olayı ortaya çıkaran Esra Erol ise Kibar ve onun çocukları tarafından tehdit edildi. Ünlü sunucu Esra Erol canlı yayında aldığı tehditleri açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
esra sen heyecanla beraber insanları kullan görür parayı ne guzel dünya bir de insanlara orda hakaret et çıkanın zaten aklı yok
vaybe koskoca Türk emnıyetı yapamıyor bu bayan yapıyor ne desek boş tıpkı program gıbı , bu mıllet bunlarıda yer nasılsa)) kazara 10 dk ızlemedım bıle bu kara mızah aynı zamanda sacmalıgı .
ne vicdansız insanlar var. adamı öldürüp nasıl insafsızca yaşayabiliyor

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