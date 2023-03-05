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Canlı yayında silah gösterdi, kulüp kadro dışı bıraktı! NBA'in süperstarı Ja Morant'ten akılalmaz hareket...

05.03.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA’de Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, elinde silah tuttuğu video içeriğini paylaşması nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Grizzlies ise 23 yaşındaki basketbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Canlı yayında silah gösterdi, kulüp kadro dışı bıraktı! NBA'in süperstarı Ja Morant'ten akılalmaz hareket...

Amerikan Basketbol Ligi Batı temsilcilerinden Memphis Grizzlies’de forma giyen ve All Star oyuncusu Ja Morant sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriği sonrasında 2 maç uzaklaştırma cezası aldı. Morant’ın paylaştığı videoda elinde silah tuttuğu görülürken, NBA yönetimi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ardından Memphis Grizzlies de 23 yaşındaki basketbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

"ÖZÜR DİLERİM"

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Morant ise ABD basınında yer alan yazılı açıklamasında, "Eylemlerimle ilgili tüm sorumluluğu alıyorum. Hayal kırıklığına uğrattığım ailem, takım arkadaşlarım, antrenörlerim, taraftarlar, iş ortaklarım, Memphis kenti ve kulübümden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

DANS EDERKEN, SİLAH GÖSTERDİ

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Bir eğlence mekanında dans ederken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Morant, videonun bir kısmında elindeki silahı gösterdi.

NBA’de 4. yılını geçiren Morant, 2 kez All-Star kadrosuna seçilmesinin yanı sıra 2020’de yılın çaylağı, 2022’de de yılın en iyi gelişme gösteren basketbolcusu ödüllerinin sahibi olmuştu.

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