Canpolat kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsalda vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek ve çalışmaları yerinde inceleme kapsamımda gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Canpolat, bu çerçevede Dalbaşı Mahallesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Salgın tedbirlerinin de alındığı ziyarette Canpolat’a birim amirleri de eşlik etti.

Dalbaşı Mahallesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde denetleyen Canpolat, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgiler aldı. Çalışma bölgesinde konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da Haliliye Belediyesinin gerek merkez gerekse de kırsal mahallelerde vatandaşlara hizmet götürmeye devam ettiğini belirtti.

Canpolat ve beraberindekiler buradaki incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.



