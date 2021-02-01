Canpolat’dan yeni projeler

Haliliye Belediyesi tarafından Sancaktar Mahallesi’ne yapılacak olan pazar yeri, taziye evi ve zabıta karakolunun ihalesi, canlı yayında gerçekleştirildi. Belediye Başkan Mehmet Canpolat, Sancaktar Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaçlarına yönelik projeleri geliştirmeyi ve hayata geçirmeye devam ediyor. Sancaktar Mahallesi için hazırlanan pazar yeri, taziye evi ve zabıta karakolu projesi ihalesi, Haliliye Belediyesinin sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayında gerçekleştirildi. İhale işleminin tamamlanmasının ardından projenin hayata geçmesi için yakın zamanda temel atma çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

Toplam 11 bin 600 metrekare alan üzerinde gerçekleşecek olan projenin içerisinde pazar yeri, taziye evi ve zabıta karakolu yer alacak. Alanda toplamda 2 bin metrekare yeşil alan bulunacak. Planlanan semt pazarı alanın ise 480 metrekare olduğu kaydedildi.

