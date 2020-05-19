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Canpolat’tan Kadir Gecesi mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yayımladığı mesaj ile mübarek Kadir Gecesi’ni kutladı.Canpolat mesajında, “Rahmet, mağfiret, bereket, sabır ayı olan Ramazan Ayının en kadim, en mübarek gecesi olan ’en hayırlı gece Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.

Canpolat’tan Kadir Gecesi mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yayımladığı mesaj ile mübarek Kadir Gecesi’ni kutladı.
Canpolat mesajında, “Rahmet, mağfiret, bereket, sabır ayı olan Ramazan Ayının en kadim, en mübarek gecesi olan ’en hayırlı gece Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Ramazan Ayı dualarla paylaşarak, sabrederek, hem zorlukları hem de ihsanları ile sonuna yaklaşıyor. Rabbim inanıyorum ki Ramazanın feyzi ile bizleri mükâfatlandıracaktır. Sahip olduklarımıza şükür ayı olan Ramazan’ın içinde de saklı olan bin aydan hayırlı bu gecenin ufkuna hepimizin ulaşmasını diliyorum. farkındalık, paylaşım ve hesap ayı olan bu kadim aya rabbim tekrar, kadir gecesini de idrak ederek ulaşmayı nasip etsin. Ramazan ayı ki bir başka iklim, bir başka takvim her birimiz için. Peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde bu önemli gece ile ilgili olarak, ’faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak, Kadir Gecesi’ni güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı’ müjdesini veriyor. Diliyoruz ki bu müjdeye nail olanlardan eyleyecektir rabbim hepimizi. Bayramın müjdecisi bu önemli gece vesilesiyle, Ramazan Ayındaki sevgi, birlik ve dayanışma ikliminin yılın tüm aylarına da yayılmasını dilerim. Ve yine dilerim ki, bu mübarek gecenin vesilesi ile rabbim tüm insanlığın mücadele içinde olduğu pandemi sürecinden de tüm insanlığı emin, sağlıklı ve muvaffak eylesin. Mübarek Kadir Gecesi’nde tüm dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olmasını temenni eder, tüm ecdadımızı, şehitlerimizi eve ebediyete intikal eden gazilerimizi vefa, hürmet ve rahmetle anar, günlerinizin bayramı bekler gibi güzel telaş ve sevinçlerle ömrünüze yayılmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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