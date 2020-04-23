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Canpolat’tan Ramazan ayı mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Canpolat yayımladığı mesajında, “Ramazan ayı hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu sabrı, sabr ile erişilen bayramı bize hatırlatıyor.

Canpolat’tan Ramazan ayı mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Canpolat yayımladığı mesajında, “Ramazan ayı hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu sabrı, sabr ile erişilen bayramı bize hatırlatıyor. Çok şükür ki Rabbim bizleri bu yıl da mübarek Ramazan Ayı’na ulaştırdı. Ramazan Bayramı’na varmadan umuyorum ki ülkemizden tüm dünyanın mücadele içinde olduğu salgınla ilgili güzel haberler alacağız. Bizler, maneviyatın yüksek olduğu, dualarla dolu Ramazan ayının içinde sonsuz bereket, af ve mağfiret taşıdığına inanıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin bir olduğu Ramazan boyunca da kapılarınıza kadar hizmetlerimizi ulaştıracağız. Bu huzur ikliminin korunması hanelerden sokaklara, sokaklardan kentlere, kentlerden ülkelere yayılması için hepimizin duası birlik içindedir. Küskünlüklerin son bulduğu, sofralara beraber oturulan, her lokmanın paylaşıldığı bu mübarek ayın huzurla ve bereketle geçirmenizi diler, Ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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