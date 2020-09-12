YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Canpolat’tan sporculara moral ziyareti

Canpolat’tan sporculara moral ziyareti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyespor Voleybol Takımının oynayacağı Altekma karşılaşması öncesi moral ziyaretinde bulunarak sporcu ve yöneticilere başarılar diledi.Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı pazartesi günü ligin ilk maçına çıkıyor.

Canpolat’tan sporculara moral ziyareti

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyespor Voleybol Takımının oynayacağı Altekma karşılaşması öncesi moral ziyaretinde bulunarak sporcu ve yöneticilere başarılar diledi.
Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı pazartesi günü ligin ilk maçına çıkıyor. İzmir Ekibi Altekma’yı evinde ağırlayacak olan Şanlıurfa ekibi hazırlıkları tamamladı. Maç öncesi Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, takımın spor tesislerine giderek oyuncu ve takım yöneticilerine moral ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Şuanda Voleybol erkekler kategorisinde en yüksek lig olan Efeler liginde mücadele veren takımızı ziyaret ettik. Ligdeki ilk maçlarını İzmir ekibi olan Altekma Spor Kulübü ile yapacaklar. Çok iyi hazırlandılar. Bizlerde burada moral motivasyon için kendileri ile bir araya geldik. Takımımız Şanlıurfa’nın gururu, Haliliye’nin gururu olmaya devam edecektir inşallah. Bunun sözünü de kendilerinden aldık. Ben kendilerine tekraren başarılar diliyorum” dedi.
Altekma maçı öncesi takımın hazır olduğunu belirten Başantrenör Akif Gürgen de, “Ligin ilk maçına pazartesi günü Altekma ile başlıyoruz. Evimizde oynayacağız. Bizim için çok önemli bu karşılaşma çünkü bu lig çok zor bir lig. İşin üstesinden geleceğimizden eminiz. Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza bu takıma destek olan herkese teşekkür ediyorum ben ve ekibim olarak” diye konuştu.

Canpolat’tan sporculara moral ziyareti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
05:58
Öğle
12:26
İkindi
15:58
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Karataş Eczanesi
Haliliye
Ağaç Eczanesi
Haliliye
Defne Eczanesi
Haliliye
Fethiye Eczanesi
Eyyubiye
Acar Eczanesi
Karakopru
Akay Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şanlıurfa’da korona denetimine 2 bin 690 personel katıldı
Şanlıurfa’da korona denetimine 2 bin 690 personel katıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Karaköprü’de vatandaşlara Aşure ikramı
Karaköprü’de vatandaşlara Aşure ikramı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.