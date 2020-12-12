YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.Datçalı vatandaşlar Caretta Caretta deniz kaplumbağasını dolandığı iplerden ve poşetlerden kurtarmak için kayalıklardan aşağıya inerek ip ve naylon poşetlerden kurtardı.

Caretta Caertta deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.
Datçalı vatandaşlar Caretta Caretta deniz kaplumbağasını dolandığı iplerden ve poşetlerden kurtarmak için kayalıklardan aşağıya inerek ip ve naylon poşetlerden kurtardı. Amatör balıkçılar tarafından kurtarılan Caretta üzerine dolanan ip ve poşetler temizlendikten sonra tekrar denize bırakıldı.
Amatör balıkçı Ekrem Korkmaz tarafından denize bırakılan Caretta Caretta Deniz kaplumbağası hızla uzaklaşarak denizde gözlerden kayboldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:05
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Esen Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.